Com novo álbum, Lana Del Rey cava seu espaço entre as grandes

Com uma discografia considerável para seus 35 anos de idade, Lana Del Rey chega ao sétimo álbum bem mais confortável em sua própria pele.

O elogiado e recém lançado “Chemtrails Over the Country Club” ainda transborda elementos inconfundíveis na obra da cantora, mas, sob a bênção de grandes compositoras como Joan Baez, Joni Mitchell e Stevie Nicks (do Fleetwood Mac), ela se permite mais ousadias.

Lana vem soltando aperitivos de “Chemtrails” desde janeiro. E, quem julgou pela estética do primeiro single, da faixa-título, apostou que a personagem atormentada por amar demais atacava novamente. No vídeo, a cantora aparece no mais puro estilo musa hollywoodiana de sempre: cabelo impecável, pérolas e luvas a bordo de um conversível. Parecia que vinha “coisa velha por aí”. Mas foi “pegadinha”.

A cantora norte-americana correu mais riscos desta vez. Agora, se sente tão segura a ponto de brincar com a própria voz, que normalmente transita sem trepidar entre sensual e quase infantil, dependendo do humor. Na abertura “White Dress”, ela canta aos sussuros, determinando a ambientação folk em quase todas as faixas, como um novo passeio pela cultura americana que começava a se despedir da era Trump.

O encontro com Jack Antonoff, desde o álbum anterior, “Norman Fucking Rockwell” (2019), parece ter sido decisivo. O músico da banda .fun é o Midas atual dos álbuns pop, tendo trabalhado com Taylor Swift em “Folklore” e “Evermore”, lançados no ano passado. Em “Chemtrails”, Antonoff toca quase todos os instrumentos e é coautor de algumas músicas.

A grande referência de Lana, porém, são as compositoras do início do texto. Ela encerra o álbum com uma versão de “So Free”, de Joni Mitchell. Antes, em “Dance Till We Die”, ela parece íntima delas e faz até metalinguagem: “I’m coverin’ Joni and I’m dancin’ with Joan/Stevie is callin’ on the telephone” (algo como Estou fazendo uma cover de Joni e dançando com Joan/Stevie está me ligando”).

E vem mais por aí: no sábado (20), Lana Del Rey anunciou outro álbum para 2021. “Rock Sweet Candy” chega em junho.