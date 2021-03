Grey’s Anatomy | 17x08: Fãs estão revoltados com [SPOILER] após esta atitude; saiba mais

Embora ainda não tenham sido lançadas no Brasil, para quem conseguiu conferir alguns spoilers das exibições 17×07 e 17×08 divulgados nas redes, viram que a trama de Grey’s Anatomy não tem sido nada fácil, não é mesmo?

Atenção! Como já citado em outras oportunidades, este conteúdo conterá spoilers de episódios ainda não exibidos no Brasil, então só siga a leitura caso queira ficar por dentro de tudo que aconteceu de maneira antecipada, ok?

Vamos a um resumão de tudo que já rolou?

Para que você entenda o ponto que iremos comentar mais adiante, é importante compreender o que já aconteceu nos episódios anteriores. Assim sendo, confira abaixo um resumão:

Episódio 17×07: Nesta exibição, que marcou o retorno da 17ª temporada de Grey’s Anatomy, DeLuca (Giacomo Gianniotti) resolveu seguir a mulher responsável pelos crimes de tráfico humano, porém durante a perseguição acabou sendo atingido por um golpe de faca.

Lembra da história de Sloan (Eric Dane)? Não na mesma proporção, mas a trama fez diversos dos fanáticos acreditarem que o médico poderia melhorar, porém ele acabou tendo complicações em seu quadro de saúde e morreu;

Episódio 17×08: Nesta oportunidade, os médicos se envolveram mais na trama da morte de Andrew, fazendo inclusive uma linda homenagem para o doutor, porém além desta história e de Meredith (Ellen Pompeo) outro ponto foi bastante enfatizado. Você imagina qual?

Para quem está curioso, Bailey (Chandra Wilson) passou quase toda a exibição insistindo que queria o relatório da autópsia de DeLuca, acreditando que possivelmente encontraria um erro no procedimento realizado por Altman (Kim Raver) e Owen (Kevin McKidd).

Posicionamento de Miranda gerou revolta (Continua depois do GIF)

Se você conseguiu acompanhar alguns trechinhos da exibição 17×08, possivelmente deve ter percebido que Richard (James Pickens Jr.) ficou bastante revoltado com Bailey, pois acreditava que a iniciativa a certo modo estaria descredibilizando o trabalho feito por Hunt e Teddy. O mesmo sentimento tiveram alguns dos fãs de Grey’s Anatomy sobre este caso.

Por sorte, após uma conversa indireta com Levi (Jake Borelli), aparentemente a médica tomou consciência de sua atitude e disse que pedirá alguns dias de licença.

Como faço para acompanhar toda essa história?

Não se preocupe, pois como citado anteriormente, estes episódios ainda não foram lançados no Brasil. Aliás, as exibições acontecem semanalmente, sempre às terças-feiras, às 21h, no canal Sony. Para acompanhá-las, basta ter acesso ao canal pago e a esta grade (canal). Confira abaixo a previsão de lançamento destes episódios:

17×07: 23/03/2021;

23/03/2021; 17×08: 30/03/2021.

Mas nem tudo é drama em Grey's Anatomy, não é mesmo?

Caso ainda não saiba, no dia seguinte após o encerramento da participação de DeLuca em Grey's Anatomy, a ABC anunciou uma excelente novidade no perfil oficial da série. Se você está por fora, trata-se do retorno de April Kepner (Sarah Drew). Inclusive, os fanáticos acreditavam que ela poderia voltar na exibição 17×08, o que não aconteceu.

Não foram revelados detalhes sobre o que a produção guarda para a história de Kepner. Sendo assim, o que resta é aguardar para conferir em qual cenário a médica será incluída e como algumas dúvidas dos fãs da produção médica serão, ou não, respondias.

E você, gosta de April?

