Apple TV+ terá produções assinadas por Malala

Símbolo do direito das mulheres à educação, a paquistanesa Malala Yousafzai fechou um acordo com a Apple para produção de conteúdo original para a Apple TV+, serviço de streaming da gigante de tecnologia.

O objetivo é que ela e sua nova produtora, chamada Extracurricular, levem produções como dramas infantis, comédias, documentários, animações e séries. Todos baseados na capacidade da ativista em inspirar as pessoas.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

“Acredito que as histórias têm o poder de unir famílias, formar amizades, criar movimentos e ajudar as crianças a sonhar”, diz Malala. “Sou muito grata por esta oportunidade de apoiar mulheres, jovens, escritores e artistas em sua jornada para retratar o mundo como eles o veem.”

Em 9 de outubro de 2012, o nome da paquistanesa ganhou o mundo, quando sua vida foi ameaçada por um grupo ligado ao Talibã, movimento islâmico fundamentalista. Malala foi baleada na cabeça ao sair de sua escola.

Seu “crime”? Se manifestar contra a proibição dos estudos para as meninas em seu país. Mas a trajetória da ativista estava longe do fim. Este triste episódio foi o começo de uma luta reconhecida, em 2014, com um Prêmio Nobel da Paz.

Apesar de ter apenas 23 anos, ela tornou-se um ícone mundial da liberdade, da igualdade de gênero e símbolo na luta por educação em uma sociedade que se recusa a dar voz às mulheres.

A paquistanesa foi a primeira pessoa a receber o Prêmio Nacional da Paz da Juventude em 2013, que agora leva seu nome. Também foi agraciada com o prêmio Simone de Beauvoir, em Paris, e na Espanha, levou o Prêmio Unicef ​​e o XXV Prêmio Catalunha.

Aos 16 anos, ela publicou o bem-sucedido livro de memórias “I Am Malala”. Desde então, escreveu mais dois livros, estrelou um documentário sobre sua infância e criou a Assembly, publicação digital para meninas e jovens. Desde o lançamento, em 2018, publicou histórias de mulheres jovens de mais de 100 países e em mais de 20 idiomas.

A heroína paquistanesa também criou o Fundo Malala, com o objetivo de apoiar o direito de todas as meninas a receber 12 anos de educação segura, gratuita e de qualidade. Sua imagem retrata uma jovem de convicção admirável e que é, ao mesmo tempo, referência ao problema de ser mulher em uma sociedade tão tradicionalista como a do Paquistão.

Em sua nova empreitada, ela se junta a uma lista de visionários criativos da Apple, que inclui grandes nomes como Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Tom Hanks, Will Smith, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Idris Elba, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Octavia Spencer, Kumail Nanjiani e Alfonso Cuarón.