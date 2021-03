6 trabalhos para celebrar a música e o balanço do artista Jorge Ben Jor

Em 22 de março de 1942 nasceu, na cidade do Rio de Janeiro, Jorge Duílio Lima Meneses. Mais conhecido como Jorge Ben Jor, o cantor e compositor escreveu e interpretou alguns dos maiores sucessos da Música Popular Brasileira da segunda metade do século XX. O artista está completando 79 anos. Em 2008 a revista Rolling Stone Brasil o nomeou como o 5º maior artista da história da música brasileira.

Em 1989, ele mudou o nome artístico de Jorge Ben para Jorge Benjor, logo depois alterado para Jorge Ben Jor para evitar confusões com o músico americano George Benson, pois Jorge Ben estava começando a se tornar muito conhecido nos Estados Unidos na época e muitos dos pagamentos do artista brasileiro pela execução de suas músicas acabam indo para o músico americano. A mudança evitava esse problema.

A obra de Jorge Ben Jor tem uma importância singular para a música brasileira, por incorporar elementos novos no suíngue e na maneira de tocar violão, com características do rock, soul e funk norte-americanos. Também trouxe influências árabes e africanas, oriundas de sua mãe, nascida na Etiópia. Ainda na ativa, seus shows costumam durar cerca de três horas

Selecionamos 5 de seus trabalhos mais significativos do artista disponíveis no e-commerce brasileiro. Confira:

1. Jorge Ben Jor, A Tábua De Esmeralda [Disco de Vinil] – Compre a partir de R$119,00.







2. A tábua de esmeralda: Jorge Ben Jor Capa, por Paulo da Costa e Silva – Compre a partir de R$27,20.







3. Jorge Ben Jor Epack Série Icollection [CD de áudio] – Compre a partir de R$12,90.







4. Jorge Ben Jor LP Negro É Lindo [Disco de Vinil] – Compre a partir de R$110,00.







5. Acústico MTV: Jorge Ben Jor [DVD] – Compre a partir de R$49,90.







6. 23, de Jorge Ben Jor [CD de áudio] – Compre a partir de R$24,90.







*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.