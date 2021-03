Ator da série ‘O Senhor dos Anéis’ deixa o elenco e estreia pode atrasar

O ator Tom Budge anunciou oficialmente a sua saída do elenco de ‘O Senhor dos Anéis’. Ele postou na sua conta no Instagram que sua decisão tem a ver com mudanças no seu personagem.

Ele escreveu: “Oi, amores. É com grande tristeza que escrevo para dizer que saí da série de TV ’O Senhor dos Anéis’, da Amazon. Depois de ver recentemente os primeiros episódios filmados no ano passado, a Amazon decidiu ir em outra direção com o personagem que eu estava interpretando. Devo agradecer à equipe de criação por seu incentivo para tentar algo que eu acreditava ser novo, empolgante e lindo. E eu, sinceramente, agradeço ao extraordinário elenco e à equipe por seu amor, apoio e amizade sobre o que tem sido uma experiência muito difícil e incomum. Infelizmente, algumas coisas simplesmente não podem acontecer.”

O personagem de Tom ainda era um mistério. Inicialmente, a estreia da nova série, negociada desde 2017, seria este ano. Mas, com a mudança de elenco, o calendário pode atrasar. A Amazon ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Foto: Reprodução Instagram

Leia mais:

De acordo com o Amazon Prime Video, a história é "Ambientada na Terra-Média, a adaptação televisiva vai explorar novas tramas antecedendo A Sociedade do Anel, de J.R.R. Tolkien.". A expectativa é que sejam contadas as histórias da Segunda Era da Terra Média, incluindo momentos como a ascensão de Sauron e a forja dos Anéis de Poder.

O projeto custou cerca de US$1 bilhão e terá cinco temporadas, com a possibilidade de uma série derivada para produção posterior. Além disso, especula-se que a primeira temporada mostre o jovem Aragorn.

Sinopse

No início de fevereiro, o site especializado TheOneRing.Net divulgou uma sinopse da série. "A vindoura série da Amazon Studios levará às telas, pela primeira vez, os lendários heróis da Segunda Era da Terra Média. O drama épico se passa milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, e levará os espectadores à uma era em que grandes poderes foram forjados, reinos ascenderam à glória e caíram em ruínas, improváveis heróis foram testados, a esperança esteve por um fio e o maior vilão que já saiu da caneta de Tolkien ameaçava cobrir todo o mundo em escuridão.

Se iniciando em um tempo de relativa paz, a série segue uma série de personagens, tanto familiares quanto novos, enquanto eles confrontam um mal histórico que ressurgiu na Terra Média. Das profundezas das Montanhas Nebulosas, até as florestas majestosas da capital elfa de Lindon, e a magnífica ilha do reino de Numenor até o fim do mapa, estes reinos e personagens deixarão legados que permanecerão muito além de suas vidas."

Tudo indica a presença de novos personagens e também outros já familiares dos fãs das obras de Tolkien. Alguns inclusive já foram vistos nas trilogias "O Senhor dos Anéis" e "O Hobbit''.