O comentário de mal gosto de Charles sobre Harry que enfureceu Diana

Henrique Carlos Alberto David, mais conhecido como Príncipe Harry, nasceu em 15 de setembro de 1984. Naquela época, William tinha dois anos. No livro ‘Diana: sua verdadeira história em suas próprias palavras’, o autor Andrew Morton conta um episódio insólito que aconteceu logo após o nascimento do segundo filho do casal. Charles teria dito ao ver Harry: “Oh, Deus, é um menino”. E ele ainda tem o cabelo ruivo”.

A Princesa de Gales sofreu forte pressão durante suas gestações e partos. Especialmente durante a gestação de William ela disse “Não aguentava mais a pressão da imprensa. Era como se o mundo inteiro me monitorasse todos os dias”. Assim como revela o biógrafo da princesa, Charles e Diana escolheram a data de nascimento de William com base na agenda de Charles. O Príncipe de Gales gostava muito de jogar pólo, inclusive foi em um torneio desse esporte que ele conheceu Camilla Parker Bowles. Camilla viria a ser o pivô da separação dos dois, já que foi amante por anos de Charles.

Um casamento já acabado

Nos meses que antecederam o nascimento do segundo filho, o casamento já havia acabado. No dia do batizado de Harry, Charles teria dito à mãe de Lady Di, Frances Shand Kydd: “Ficamos muito decepcionados – pensávamos que seria uma menina”.

Ao falar sobre a cor de cabelo de Harry, Charles estava atingindo diretamente a família de Diana. Os Spencer são ruivos e esse comentário depreciativo partiu o coração de Diana. Além disso, nas semanas que antecederam o parto de Harry, os dois estavam muito próximos. Mas, após o nascimento, o relacionamento dos dois terminou de acabar.

Foi nessa época que Charles reatou a sua traição com Camilla. No livro, Diana conta: “Eu sabia que Charles tinha voltado para sua dama”. O livro relata também que, de alguma forma, Diana se fechou totalmente para Charles. Inclusive evitando qualquer tentativa de fazer o casamento dar certo.