‘Não foi desta vez’: Entenda a história que repercutiu no episódio 3x2 de ‘New Amsterdam’

Como a maioria já sabe, a 3ª temporada de New Amsterdam estreou no início deste mês nos Estados Unidos e junto com o retorno da série que se propôs a debater sobre a atual pandemia de coronavírus, estão histórias que deixaram diversos dos fanáticos roendo as unhas.

Importante! A partir daqui este texto conterá spoilers sobre a atual season, então só siga a leitura caso queira ficar por dentro de tudo que aconteceu de maneira antecipada, ok?

Continuando, embora a 3ª temporada de New Amsterdam ainda não tenha sido lançada no Brasil, a maioria dos fanáticos estão acompanhando alguns spoilers e viram que o novo ciclo não se iniciou muito bem para o Dr. Kapoor (Anupam Kher).

Ainda sobre o ponto citado anteriormente, aos que não sabem, o médico foi infectado pelo coronavírus e teve grandes complicações com a saúde do seu coração, sendo este um dos motivos para retorno de Floyd (Jocko Sims) para a trama médica.

Mas diferente do que era especulado por alguns dos fanáticos de New Amsterdam, o médico não morreu, mesmo seu caso sendo bastante complexo.

De momentos de tensão na sala de cirurgia, até um reencontro emocionante, o episódio 3×2 trouxe uma narrativa bastante interessante para os fãs que já o puderam acompanhar.

Vamos compartilhar abaixo 3 vídeos com cenas marcantes sobre o caso de Kapoor divulgados no Twitter pelo perfil New Amsterdam Brasil. Preparado?

"Pressão Sanguínea caindo"😮😵😳

Momento em que o #DAMFAM prendeu a respiração, e faltou morrer junto.😢🥺

🎬 New Amsterdam S03E02#NewAmsterdam pic.twitter.com/IoyaO914fX — New Amsterdam Brasil 🇧🇷 (@newamsterdambrr) March 16, 2021

"Ela precisa do seu Dadaji"🥺😍💙

🎬 New Amsterdam S03E02#NewAmsterdam pic.twitter.com/FW1XLa66PY — New Amsterdam Brasil 🇧🇷 (@newamsterdambrr) March 16, 2021

"Ele está acordando"🙏🏾🥺💙

Apresento a vocês o momento que todos voltaram a respirar.

🎬 New Amsterdam S03E02#NewAmsterdam pic.twitter.com/tNdQv4gLq3 — New Amsterdam Brasil 🇧🇷 (@newamsterdambrr) March 16, 2021

