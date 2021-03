Grey’s Anatomy: Ele também morreu? Entenda a cena que causou reviravolta no episódio 17x8

Para quem não assistiu ao episódio de Grey’s Anatomy 17×8 que foi ao ar ontem (18) nos Estados Unidos, spoilers divulgados nas redes podem soar como verdadeiras armadilhas e confundir se um personagem continua ou não na trama médica.

Após a ALERTA DE SPOILER perda de Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca) na exibição 17×7, os fanáticos pela produção da ABC temem cada vez mais perder outra figura importante da série.

Atenção, este texto conterá spoilers de exibições anteriores e, possivelmente, de exibições que ainda não foram reproduzidas no Brasil.

Continuando:

E foi justamente isso que aconteceu, uma foto começou a repercutir entre os fanáticos de Grey’s Anatomy e muitos deles começaram a se questionar: ele também morreu?

MOMENTO SPOILER! (Continua depois da publicação).

Vale um comentário antes de falarmos sobre as fotos divulgadas!

Para quem está por fora totalmente da 17ª temporada, Meredith (Ellen Pompeo) foi infectada pelo coronavírus e semelhante a vida real em alguns casos, tem sofrido bastante com o impacto da doença, deixando-a com um quadro grave.

E por ter estas complicações, a médica tem vivido experiências de quase-morte, em um ambiente que ficou conhecido como “a praia”, que possibilitou o reencontro com personagens antigos como Derek Shepherd (Patrick Dempsey) e George O’Malley (T.R. Knight).

Leia também:

Mas afinal de contas, Hayes morreu ou não no episódio 17×8?

Sobre esta pergunta, a resposta é não, o médico não teve, pelo menos até este episódio, um fim trágico como foi o caso de DeLuca.

Para quem não entendeu o que aconteceu, sempre que um médico se senta para conversar com Grey por um período mais extenso, ele acaba aparecendo na “praia”, a mesma situação já aconteceu em exibições anteriores com a doutora Bailey (Chandra Wilson) e Webber (James Pickens Jr.).

Assim sendo, você pode ficar tranquilo, pois pelo menos por enquanto Hayes (Richard Flood) continua na trama. UFA! (Continua depois do GIF).

Não se esqueça! Embora isso não garanta a permanência do ator, vale recordar que Flood foi uma das figuras mais recentes a entrar para o elenco fixo de Grey’s Anatomy, então não faria sentido retirá-lo da série agora.

Além disso, no começo da 17ª temporada muitos dos fãs questionaram o motivo de o personagem não aparecer tanto, mas agora já não há esse problema, uma vez que ele deu as caras na exibição 17×8, não é mesmo?

Como faço para assistir este episódio aqui no Brasil?

Fique tranquilo, pois este episódio ainda não foi lançado no Brasil. Como muitos sabem, há um pequeno intervalo entre as exibições que acontecem nos Estados Unidos e as que ocorrem em território nacional.

Para quem está curioso para saber sobre a exibição 17×8, ela está programada para ir ao ar no canal Sony, no dia 30 de março de 2021, às 21h.

Aliás, os lançamentos ocorrem semanalmente, sempre às terças-feiras, no canal pago. Portanto, se você tem um plano de TV por assinatura e acesso a esta grade de programação, poderá acompanhar continuamente as novas exibições.

Cabe ressaltar que não há nenhuma previsão de lançamento da 17ª temporada de Grey's Anatomy em streamings NetflixAmazon Prime Video como e .

