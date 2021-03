6 sugestões de leitura para compreender os oito anos do papado de Francisco

Em 19 de março de 2013 foi realizada a entronização de Jorge Mario Bergoglio no Vaticano. A cerimônia marcou o início oficial do pontificado do Papa Francisco, eleito em 13 de março.

Bergoglio é o primeiro papa a utilizar o nome de Francisco, o primeiro pontífice não europeu em mais de 1 200 anos (o último havia sido Gregório III, morto em 741) e também o primeiro papa jesuíta da história. Ele é o 266º Papa da Igreja Católica e atual Chefe de Estado da Cidade Estado do Vaticano, sucedendo ao Papa Bento XVI, que abdicou em 28 de fevereiro de 2013.

Francisco, de 84 anos, também é o primeiro papa nascido na América, o primeiro latino-americano e o primeiro pontífice do hemisfério sul. Tornou-se arcebispo de Buenos Aires em 1998 e cardeal em 2001. Foi eleito papa em 13 de março de 2013. Francisco já afirmou que não apoia o capitalismo desenfreado, o marxismo ou as versões marxistas da teologia da libertação.

Selecionamos 6 livros dele e sobre ele para adultos e crianças compreenderam mais sobre a trajetória desse importante personagem da história. Confira:

1. O último Papa, por Robert Howells – Compre a partir de R$26,84.





2. Querido Papa Francisco: o Papa responde às cartas de crianças do mundo todo, por Jorge Mario – Compre a partir de R$19,18.





3. Vida após a pandemia, por Jorge Mario Bergoglio – Compre a partir de R$99,84.





4. Lições do Papa Francisco Para as Crianças, por Jorge Mario Bergoglio – Compre a partir de R$12,90.





5. Storytelling: Aprenda a contar histórias com Steve Jobs, Papa Francisco, Churchill e outras lendas da Liderança, por Carmine Gallo – Compre a partir de R$48,89.





6. Combo Religião: Quem Sou Eu Para Julgar + Todo Santo Ajuda, por Jorge Mario Bergoglio e Lina Rosa – Compre a partir de R$35,22.

