SP tem apresentações gratuitas online de dança contemporânea

A partir desta quinta-feira (18), até o próximo domingo (21), o projeto Palco Virtual, do Itaú Cultural, oferece gratuitamente e online apresentações de funk, dança contemporânea, house e street dance. Os espetáculos têm como fio condutor o trabalho de artistas que se mobilizaram para fazer criações durante o período da pandemia ou com a temática da relação física das pessoas com a cidade e com outros indivíduos.

Entre as apresentações estão Na Manha do House, do carioca Bonde do Jack, que traz discussões sobre o encontro entre o house e o funk carioca; Lugar Comum, videodança da alagoana Aldinete de Souza, sobre tempo e espaço; a performance Enlugar, de Raissa Costa, a respeito da relação corpo-espaço a partir das casas abandonadas do centro de Manaus, e Goldfish, de Alexandre Américo, do Rio Grande do Norte, sobre a solidão.

São Paulo está representada com três apresentações: Sede, espetáculo do grupo Afrobreak; Elo, da T. F. Style Cia de Dança, com diálogos entre corpo, arquitetura e público; e Improviso na Garagem, um duo entre o bailarino Matheus Moreira e a câmera do artista visual Jack Bones.

As apresentações acontecem sempre às 20h pela plataforma Zoom, e são seguidas por bate-papos dos elencos com os críticos de dança Flávia Pinheiro, de Pernambuco, e Kleber Lourenço, de São Paulo. Os ingressos, gratuitos, podem ser reservados por meio da Sympla. Mais informações podem ser obtidas no site do Itaú Cultural.