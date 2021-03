Grey’s Anatomy: Ela voltou? Nova foto levanta teorias sobre outro antigo personagem além de Kepner; saiba mais

Se há uma coisa que os fãs de Grey’s Anatomy são capazes, esta com total certeza é a de criar e discutir teorias. E por mais estranho que isso possa soar para alguns, a verdade é que muitas delas já se concretizaram.

Sobre a informação apontada anteriormente, muitos suspeitavam, por exemplo, antes da série retornar de seu hiato, que DeLuca (Giacomo Gianniotti) acabaria morrendo em sua perseguição e ALERTA DE SPOILER foi justamente o que aconteceu.

Importante! Este conterá outros spoilers, então só siga a leitura caso queira ficar por dentro de tudo que aconteceu de maneira antecipada, ok?

OMG! Como assim DeLuca morreu?

Sim, embora não tenha sido lançada no Brasil, isso porque a previsão é de que a exibição 17×7 ocorra no próximo dia 23 de março em território nacional, a maioria dos fanáticos pela trama médica já conferiram alguns spoilers divulgados nas redes e viram que o personagem de Giacomo Gianniotti acaba morrendo após ser atacada por um golpe de faca, pela mulher responsável pelo tráfico humano.

Leia também:

Há ainda uma luz no fim do túnel em Grey’s Anatomy

No dia seguinte após a transmissão do episódio 17×7, em que ocorreu a tragédia com DeLuca, a ABC compartilhou a notícia no perfil oficial da série no Twitter, que uma atriz que deixou o elenco no final da 14ª temporada estava retornando.

SE PREPARE! Se você ainda não sabia deste detalhe, Sarah Drew (April Kepner) voltará para Grey’s Anatomy em sua 17ª temporada.

Vale lembrar que quando ela deixou o elenco fixo do show americano, muitas pessoas criticaram a decisão da produção, afirmando que a personagem de April tinha muito mais história para contar.

Chegamos finalmente ao ponto-chave desta notícia!

Começou a circular hoje em grupos de fãs de Grey’s Anatomy no Facebook uma foto e muitos acreditam que além de Kepner, outro importante personagem pode ter retornado. Você imagina quem?

Vamos compartilhar a imagem abaixo e continuamos logo após, combinado?

Reprodução - ABC

Sabe esta pessoa que está de costas na imagem? Pois então, alguns dos fanáticos acreditam que seja Arizona (Jessica Capshaw). Embora não haja nada confirmado, a verdade é que uma simples foto está dividindo opiniões e deixou diversas pessoas intrigadas.

De toda forma, embora muitos acreditem que talvez se trate da personagem de Robbins, há quem afirme que na verdade seria Teddy Altman (Kim Raver).

Mas afinal de contas, você também acha que Arizona Robbins está de volta à Grey's Anatomy? Aliás, você acredita que Jessica é quem aparece nessa foto?

Seja verdade ou não, somente aguardando a exibição da ABC e se esta cena for incluída. Por enquanto, o que muitos dos fãs querem saber é quando Kepner aparecerá.

Onde posso assistir a 17ª temporada da série?

Para os fãs brasileiros de Grey’s Anatomy que querem assistir a 17ª temporada, podem acompanhá-la todos os que têm acesso a um plano de TV por assinatura e à grade de programação com o canal Sony.

Importante! Os lançamentos acontecem semanalmente, todas às terças-feiras, às 21h.

Por fim, adiantados em algumas exibições, os episódios são lançados primeiro nos Estados Unidos, todas às quintas-feiras, no canal da ABC.

Você precisa conferir também: