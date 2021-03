7 livros sobre avanços e retrocessos do Brasil em questões de corrupção e desenvolvimento econômico

Quando assumiu a presidência, Jair Bolsonaro havia colocado como uma de suas prioridades de política externa ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), algo que na última década o país tem tentado sem sucesso. Fundada em 1961 por países e parceiros estratégicos, a OCDE discute políticas públicas e econômicas que gerem desenvolvimento econômico e seus membros apoiam os princípios da democracia representativa.

Pois a tentativa do Brasil de ingressar na organização ficou mais remota essa semana quando a OCDE criou algo inédito para o país: um grupo permanente de monitoramento sobre a situação brasileira. O motivo é a preocupação da entidade com o fim "surpreendente da Lava Jato", o uso da Lei contra Abuso de Autoridade e as dificuldades no compartilhamento de informações de órgãos financeiros para investigações. A informação foi revelada nesta segunda-feira (15) pela BBC Brasil. Um grupo formado por especialistas de três países acompanhará a situação brasileira, de forma independente.

A OCDE também é conhecida como Clube dos Ricos, pois seus integrantes apresentam elevado PIB per capita (produto interno bruto por habitante) e também elevados indicadores de desenvolvimento humano, representando cerca de 80% do comércio mundial e investimentos.

Com sede em Paris, na França, a organização conta com 36 membros, que buscam ajudar uns aos outros, a fim de identificar, discutir e analisar problemas econômicos, promovendo políticas capazes de solucioná-los. São eles: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Coreia do Sul, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, México, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia, Suíça e Turquia. O Brasil, assim como África do Sul, China, Índia e Indonésia, é considerado apenas parceiro estratégico pela OCDE.

Selecionamos 7 livros que falam sobre questões relevantes do Brasil no combate à corrupção e desenvolvimento econômico. Confira:

1. A república das milícias: Dos esquadrões da morte à era Bolsonaro, por Bruno Paes Manso – Compre a partir de R$42,68 .

2. Brasil, construtor de ruínas: um olhar sobre o país, de Lula a Bolsonaro, por Eliane Brum – Compre a partir de R$42,33.

3. Deus tenha misericórdia dessa nação: a biografia não autorizada de Eduardo Cunha, por Aloy Jupiara e Chico Otávio – Compre a partir de R$28,69.

4. Sérgio Cabral: o homem que queria ser rei Capa comum, por Hudson Corrêa – Compre a partir de R$19,90.

5. Why Not: como os irmãos Joesley e Wesley, da JBS, transformaram um açougue em Goiás na maior empresa de carnes do mundo, corromperam centenas de políticos e quase saíram impunes, por Raquel Landim – Compre a partir de R$14,90.

6. Fake Brazil: a epidemia de falsas verdades, por Guilherme Fiuza – Compre a partir de R$24,90.

7. A organização: a Odebrecht e o esquema de corrupção que chocou o mundo Capa, por Malu Gaspar – Compre a partir de R$70,30.

