‘O Projeto Decamerão’. Antologia adapta ideia do clássico de Giovanni Boccaccio à pandemia

Publicado em 1353, “O Decamerão”, de Giovanni Boccaccio, era uma resposta artística à devastação da peste bubônica, que matou mais de 25 milhões de pessoas. Na trama, um grupo de jovens abandona Florença às pressas e se isola em seus arredores, contando histórias para passar o tempo até que a doença fosse controlada.

Em março do ano passado, os editores do jornal “The New York Times” perceberam que o clássico italiano havia disparado nas vendas, justamente em um momento em que a quarentena do novo coronavírus passou a ser obrigatória em todos os continentes. Esse dado, acrescido da proposta da escritora Rivka Galchen de escrever um artigo sobre a obra, acabou dando origem à ideia que resultou na antologia “O Projeto Decamerão”, lançada nesta semana em português pela Editora Rocco.

Se Boccaccio escreveu sozinho seus cem contos para tentar tirar o foco da praga do século XIV, agora a proposta do jornal era fazer um conjunto de contos de maneira colaborativa. Ao fim, 29 autores toparam tentar se concentrar em novas histórias apesar de toda dor provocada pelas perdas enormes da covid-19.

A princípio, os contos foram publicados em uma edição especial para os assinantes do “NY Times”, em 12 de julho, bem durante o verão da segunda onda, quando os números de casos e mortes voltaram a explodir nos Estados Unidos.

Escritores como Margaret Atwood, o moçambicano Mia Couto, Tommy Orange, Colm Tóibín, o brasileiro Julián Fuks e ainda Charles Yu, que ganhou o National Book Award em 2020, ficaram livres para escolher o tom de suas histórias. Por isso, há drama, humor e até toques de ficção científica.

Esse foi o caso de Atwood, criadora da distopia “O Conto da Aia”, que deu origem à série “The Handmaid’s Tale”. A escritora resumiu sua proposta de história da seguinte maneira aos editores do The New York Times: “É contada a um grupo de terráqueos em quarentena por um alienígena de um planeta distante que fora enviado à Terra como parte de um pacote de auxílio interestelar”.

Já Julián Fuks, em “No tempo da morte, a morte do tempo”, descreveu um presente em que o Brasil contava “apenas” mil mortos. Ele falou sobre a rotina asfixiante da quarentena em uma curta caminhada pela cidade, até a casa dos pais.

“Ansiava por ver o rosto de alguém, o rosto de outro alguém que não fosse eu, de quem quer que fosse, um estranho, um desconhecido – qualquer rosto humano despido de máscara ou janela me seria suficiente”, diz trecho de seu conto.