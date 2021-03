Cantor Lenny Kravitz compartilha nova foto mostrando abdômen e causa furor nas redes sociais

Aos 56 anos de idade, o cantor americano Lenny Kravitz causou furor nas redes sociais nesta semana.

Kravitz deixou muita gente de queixo caído ao aparecer sem camisa e mostrando o abdômen sarado.

Lenny é o autor de êxitos como "Let Love Rule" (1989), "It Ain't Over Till It's Over"(1991), "Are You Gonna Go My Way" (1993), "Fly Away" (1998) e "Again" (2000).

Na imagem reveladora, ele aparece apenas de calça esportiva e abrindo um coco, aparentemente para se refrescar.

Reprodução/Instagram

Lenny Kravitz e os fãs

A imagem reveladora rapidamente viralizou, compartilhada no Instagram, atraindo muitos comentários de usuários.

“Para sempre meu crush”, “a beleza” e ”meu objetivo é ser como você” foram algumas das mensagens dos fãs. Confira postagem:

LEIA TAMBÉM: