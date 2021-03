5 variações do UNO que completa 50 anos como o jogo de cartas mais vendido do mundo

Nas reuniões de amigos, como passatempo para os dias de chuva ou sendo um ótimo motivo para reunir a família em torno da mesa, UNO tornou-se em seus 50 anos de existência um verdadeiro fenômeno cultural. Como parte do portfólio da Mattel – maior fabricante de brinquedos do mundo – ele celebra seu 50° aniversário em 2021 sustentando o título de jogo de cartas mais vendido do mundo.

UNO nasceu em 1971 em uma barbearia de Cincinnati, em Ohio, e foi criado para unir famílias de uma maneira divertida, com o objetivo de entreter e estimular as pessoas a passarem mais tempo juntas. Com o sucesso nas vendas, logo se tornou um dos jogos mais queridos do mundo.

Diversas versões do jogo de cartas foram criadas desde então, incluindo a versão Minimalista, criada pelo designer brasileiro Warleson Oliveira, que se inspirou em detalhes mais conceituais e artísticos para desenvolver o modelo. Por ser um jogo democrático e para todos, só na América Latina em 2020 foram vendidos 2 decks por minuto!

Hoje, cinco décadas depois, o icônico jogo de cartas está disponível em mais de 80 países, já foi impresso em 25 diferentes línguas e registra 17 decks vendidos a cada minuto, oferecendo diversão para os fãs de todas as idades.

Selecionamos 5 variações do jogo disponíveis no e-commerce para quem ainda não tem ou quer novas opções para jogar. Confira:

1. Jogo Uno – Compre a partir de R$15,99.

2. Uno Minimalista Black – Compre a partir de R$179,90.

3. Uno Stacko Mini – Compre a partir de R$82,00.



4. Uno Spin – Compre a partir de R$149,99.





5. Torre Equilíbrio em MDF Junges + Jogo de Cartas Uno – Compre a partir de R$69,00.





