5 obras que celebram a genialidade do físico alemão Albert Einstein

Johannes Kepler, Galileu Galilei, Isaac Newton e… todo mundo sabe quem é o próximo da lista: Albert Einstein, físico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna ao lado da mecânica quântica.

Nascido em 14 de março de 1879, na cidade alemã de Ulm, Albert Einstein e sua fórmula E=mc² (de equivalência massa-energia, ) é chamada de "a equação mais famosa do mundo". Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1921 "por suas contribuições à física teórica" e por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico, que foi fundamental no estabelecimento da teoria quântica.

Em maio de 1925, Einstein esteve no Brasil para duas duas conferências sobre a teoria da relatividade no Clube de Engenharia e na Escola Politécnica e faria uma comunicação na Academia Brasileira de Ciências, ambas no Rio de Janeiro. Ele também visitou o Museu Nacional, principal instituição científica do país que teve grande parte de seu acervo danificado num incêndio em 2018.

Einstein morreu em 18 de abril de 1955, em Princeton, nos Estados Unidos, com 76 anos de idade, tendo continuado a trabalhar até quase o fim de sua vida. Suas últimas palavras pronunciadas em alemão não puderam ser entendidas pela enfermeira.

Selecionamos 5 obras para celebrar sua genialidade. Confira:

1.Teoria da relatividade: sobre a teoria da relatividade especial e geral, por Albert Einstein (Capa comum) – Compre a partir de R$19,12.







2. Como vejo o mundo Capa dura, por Albert Einstein (Capa dura) – Compre a partir de R$30,88.







3. Notas Autobiográficas, por Albert Einstein (Capa comum) – Compre a partir de R$32,49.







4. O que Einstein disse a seu cozinheiro: A ciência na cozinha (inclui receitas) eBook Kindle, por Robert L. Wolke – Compre a partir de R$46,90.







5. Um raio de luz Capa comum, por Jennifer Berne (Capa Comum) – Compre a partir de R$34,89.







