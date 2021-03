Príncipe Charles disse que está “emocionado” com recuperação do pai, o Príncipe Philip

Em visita a um centro de vacinação no norte de Londres nesta terça-feira, 16, Charles revelou que está “emocionado” pelo fato de seu pai ter retornado ao Castelo de Windsor. Ele disse ainda ter falado com o pai várias vezes, de acordo com a publicação britânica Hello Magazine.

O Príncipe Charles e sua esposa Camilla fizeram a primeira aparição pública poucas horas depois que o duque de Edimburgo recebeu alta do hospital após uma internação de quatro semanas. O Príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth II, teve uma infecção depois que passou por uma cirurgia cardíaca.

O Duque de Edimburgo havia sido internado de maneira preventiva após ter se sentido mal em fevereiro. No início de março, ele foi transferido para outro hospital, onde passou por uma cirurgia cardíaca considerada bem-sucedida. Em um comunicado oficial, o Palácio de Buckingham informou que Philip tinha uma doença preexistente. O Príncipe Charles visitou seu pai em 20 de fevereiro.

O Palácio de Buckingham informou em comunicado: "O Duque de Edimburgo recebeu hoje alta do Hospital Rei Edward VII e voltou ao Castelo de Windsor após o tratamento de uma infecção e um procedimento bem-sucedido para uma condição preexistente. Sua Alteza Real deseja agradecer a toda a equipe médica que cuidou dele no Hospital do Rei Edward VII e no Hospital de São Bartolomeu, e a todos que enviaram seus votos de recuperação”.

Covid-19

Durante a pandemia na Covid-19, o Duque de Edimburgo e a Rainha Elizabeth estiveram em confinamento no Castelo de Windsor, em Londres. Em janeiro, os dois foram vacinados. O problema de saúde do Príncipe Philip, que desde 2017 está afastado da vida pública, acontece em meio à crise de imagem da Família Real.

Após a entrevista de Harry e Meghan Markle à Oprah Winfrey, os membros reais foram envolvidos em polêmicas. Meghan Markle revelou que membros da nobreza manifestaram “preocupação” com a cor de pele de seu filho, Archie, enquanto ela estava grávida.

“Enquanto eu estava grávida nós (ela e Harry) tivemos uma conversa sobre ele não ter segurança, já que não iria receber um título”, disse ela. Pelas regras, somente quando Charles se tornasse Rei poderia dar ao neto o título de príncipe. Mas Meghan afirma que, enquanto estava esperando Archie, a Família Real discutiu uma forma de privar Archie do título permanentemente. Na mesma época, ela relata "preocupações e conversas sobre o quão escura sua pele pode ser quando ele nascer".

Ela falou também sobre a falta de liberdade de expressão e, inclusive, liberdade de ir e vir. Uma das revelações mais polêmicas foi o fato de ter sido silenciada pelo pessoal de relações públicas da Coroa.

Em 4 meses, Meghan Markle disse só ter saído de casa por 2 vezes. Ela disse que seus assessores não a permitiam sair de casa. Segundo eles, a mídia estava saturada de notícias dela. Ela admitiu que foi o período que mais se sentiu sozinha. Meghan foi aconselhada a “ficar calada” por um assessor real.

Na mesma conversa, Príncipe Harry comentou que o racismo no país seria um dos motivos que fez com que o casal deixasse o Reino Unido no ano passado. Após a saída oficial da Família Real, Harry e Meghan Markle estão morando com o filho na Califórnia. Eles esperam voltar ao Reino Unido para a inauguração da estátua da mãe, agendada para julho deste ano.

Crise na realeza

Na aparição pública após a entrevista de Meghan e Harry ir ao ar, o Príncipe William falou sobre o assunto. Na semana passada, ele disse “Não somos uma família racista”.

O repórter Richard Palmer divulgou no seu Twitter o momento no qual ele questiona o Príncipe William. O jornalista pergunta se ele já haveria falado com Harry após a veiculação da entrevista e Harry responde: “Não. Ainda não falei com ele, mas falarei”.