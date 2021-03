Oscar 2021 é o mais diverso até agora; confira resumo

A premiação mais popular da sétima arte ainda tem muito o que melhorar em termos de diversidade, mas, em 2021, deu passos importantes nesta direção. Os indicados para a premiação, marcada para 25 de abril, foram anunciados ontem e trazem mais representatividade a Hollywood.

Em melhor direção, as mulheres fizeram história: pela primeira vez, duas diretoras foram indicadas no mesmo ano. Chloé Zhao, de origem chinesa, que ganhou o Globo de Ouro por “Nomadland”, concorre com a britânica Emerald Fennell, de “Bela Vingança”, e outros três diretores, incluindo o sul-coreano Lee Isaac Chung, de “Minari – Em Busca da Felicidade”.

As categorias de atuação também tiveram mais cores. Pela primeira vez, a premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas indicou essa quantidade de atores que representam diferentes etnias.

Foram nove, dos quais seis afro-americanos (Viola Davis, Andra Day, Chadwick Boseman, Daniel Kaluuya, Leslie Obom Jr. e Lakeith Stanfield), dois asiáticos (Steven Yeun e Yuh-Jung Youn) e um árabe (Riz Ahmed).

Veja ao lado mais detalhes das indicações e particularidades do Oscar deste ano.



É melhor ou pior?

Glenn Close é tida como uma das atrizes mais injustiçadas da história do Oscar: foram sete indicações, sem nenhum reconhecimento até agora. Neste ano, seu desempenho no criticado “Era uma Vez um Sonho”, da Netflix, rendeu-lhe um feito inédito. Concorre, pelo mesmo papel, a melhor atriz coadjuvante no Oscar e a pior atriz coadjuvante no Framboesa de Ouro.

Coadjuvantes

Em “Judas e o Messias Negro”, Daniel Kaluuya e Lakeith Stanfield dividem o protagonismo na história real sobre o líder dos Panteras Negras no Illinois, Fred Hampton. Mas, por decisão de estúdio, foram colocados para concorrer entre os coadjuvantes, o que é injusto para artistas que brilharam, mas têm menos tempo em cena, caso de Paul Raci, mentor do baterista que perde a audição em “O Som do Silêncio”.

Póstumo

A última atuação de Chadwick Boseman, que morreu no ano passado em decorrência de um câncer, é favorita. O ator concorre postumamente por “A Voz Suprema do Blues”. A última vez que a Academia premiou um artista já morto foi em 2009, quando a família de Heath Ledger recebeu a estatueta de melhor ator por seu desempenho como Coringa em “Batman: O Cavaleiro das Trevas”.

Nada de Brasil

Mesmo o Brasil tendo ficado de fora na categoria de filme internacional (nosso pré-indicado, “Babenco”, de Bárbara Paz, não foi selecionado), havia esperança de que sobrasse alguma indicação para “Bacurau”, que estreou no ano passado nos Estados Unidos e poderia concorrer em outras frentes. Não rolou.

Billie Holiday pode

roubar a cena

A atriz Andra Day interpreta uma das mais lendárias cantoras americanas em “Estados Unidos vs Billie Holiday” e, com isso, pode interromper o favoritismo de Frances McDormand na premiação. A atriz de “Nomadland” tem duas estatuetas em casa.

Estreias enroscadas

O público brasileiro que gosta de assistir aos filmes antes da premiação vai precisar ser paciente. Por conta do agravamento dos números da pandemia e do fechamento das salas de cinema, “Bela Vingança”, “Nomadland”, “Minari” e “Meu Pai” ainda não chegaram às telonas. “Judas e o Messias Negro” foi o único a entrar no circuito. “Mank” e “Os 7 de Chicago” podem ser vistos na Netflix, enquanto “O Som do Silêncio” está na Amazon Prime Video.