Saiba o apelido que a Princesa Charlotte deu ao pai, o Príncipe William

Uma postagem no Instagram oficial da família do Príncipe William e de Kate Middleton chamou a atenção. No último domingo, 14, foi celebrado o Dia das Mães no Reino Unido e eles subiram na plataforma os cartões que os filhos fizeram para a avó, Lady Di.

Os cartões, feitos pelas crianças com pinturas e pequenas mensagens, mostraram um pouco da intimidade da família. Isso porque Charlotte, segunda filha dos dois, escreveu: “Estou pensando em você no dia das mães. Eu te amo muito. Papai está sentindo sua falta. Muito amor”. Na mensagem original em inglês, Charlotte menciona William chamando-o de “papa”.

O Duque de Cambridge também tem uma forma carinhosa de chamar a filha: “mignonette”. A palavra em francês quer dizer fofinha. O que faz sentido, já que William é fluente em francês. Mas “mignonette” não é o único apelido de Charlotte. Em março de 2019, durante uma visita ao estádio Windsor Park, Kate conversou com a blogueira britânica Laura-Ann. Ela revelou que a Duquesa se referiu à filha como 'Lottie' em vez de Charlotte durante a conversa.

A Família Real tem muitos apelidos doces uns para os outros. A própria Kate uma vez revelou que seu apelido era 'Tampinha' na escola. Quando Kate estava grávida do príncipe George, o casal também se referia a ele de forma adorável como "uvinha". Há rumores de que Harry também tenha o apelido de 'Potter', em homenagem a Harry Potter.

Leia mais:

Um dia de homenagens

O Dia das Mães foi um dia de homenagens para os membros da família real. O primogênito do Duque e da Duquesa de Cambridge também fez um cartão para a avó. "Querida vovó Diana, feliz dia das mães. Eu te amo muito e penso em você sempre. Mandando muito amor", ele escreveu no cartão.

O Príncipe Harry providenciou que flores fossem colocadas no túmulo da princesa Diana, localizado em Northamptonshire. Após a saída oficial da Família Real, Harry e Meghan Markle estão morando com o filho na Califórnia. Eles esperam voltar ao Reino Unido para a inauguração da estátua da mãe, agendada para julho deste ano. Harry tinha 12 anos quando sua mãe morreu em 1997. Seu irmão, o príncipe William, tinha 15.

A conta @theroyalfamily, que repercute o que acontece com a Rainha Elizabeth II e com os membros sêniores da Família Real, divulgou uma foto direto do álbum de família. A cena de cumplicidade da Rainha e a Rainha-Mãe, Isabel Bowes-Lyon, foi postada acompanhada de uma legenda dedicada a todas as mães.

A mensagem na legenda foi dedicada a todas as mães: “Para todas as mães em todos os lugares, desejamos a vocês um Dia das Mães muito especial”. O Dia das Mães no Reino Unido muda a data de comemoração a cada ano porque está ligado à Páscoa. Sempre cai no quarto domingo durante o período da Quaresma, quando as pessoas normalmente desistem de certos alimentos ou hábitos ruins nos dias que antecedem a Páscoa.

Um respiro na crise

Tudo isso acontece em meio à crise de imagem que a Família Real vem sofrendo após a entrevista de Harry e Meghan Markle. A conversa com a apresentadora Oprah Winfrey foi ao ar no início do mês nos Estados Unidos e no Reino Unido. Os dois falaram sobre o período que passaram como membros da Família Real britânica e sobre polêmicas que envolveram a família.

A grande estrela da entrevista foi Meghan, que relatou vários acontecimentos. Ela falou sobre a falta de liberdade de expressão e, inclusive, liberdade de ir e vir. Uma das revelações mais polêmicas foi o fato de ter sido silenciada pelo pessoal de relações públicas da Coroa.

Em 4 meses, Meghan Markle disse só ter saído de casa por 2 vezes. Ela disse que seus assessores não a permitiam sair de casa. Segundo eles, a mídia estava saturada de notícias dela. Ela admitiu que foi o período que mais se sentiu sozinha. Meghan foi aconselhada a “ficar calada” por um assessor real.

“Enquanto eu estava grávida nós (ela e Harry) tivemos uma conversa sobre ele não ter segurança, já que não iria receber um título”, disse ela. Pelas regras, somente quando Charles se tornasse Rei poderia dar ao neto o título de príncipe. Mas Meghan afirma que, enquanto estava esperando Archie, a Família Real discutiu uma forma de privar Archie do título permanentemente. Na mesma época, ela relata "preocupações e conversas sobre o quão escura sua pele pode ser quando ele nascer".