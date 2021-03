5 filmes para apresentar à novas gerações o comediante Jerry Lewis

Em 16 de março de 1926, nasceu Jerry Lewis, artista que marcou gerações com seus filmes de humor. Comediante, roteirista, produtor, diretor e cantor norte-americano Lewis é famoso por suas comédias estilo pastelão. Ele é um dos poucos artistas a receber duas estrelas na Calçada da Fama em Los Angeles em duas fases diferentes de sua vida.

Jerry Lewis também ficou conhecido por seu programa beneficente anual, o Jerry Lewis MDA Telethon, com o objetivo de ajudar crianças com distrofia muscular, que realizou em vida por quase 50 anos e virou um modelo para campanhas similares em todo o mundo. Por esse trabalho, recebeu em 2009 o Jean Hersholt Humanitarian Award, o ‘Oscar Humanitário’, da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

Lewis criou algumas das cenas mais icônicas da história do humor no cinema e na televisão: o faz tudo em "Bancando a Ama-Seca" (Rock-a-Bye Baby), o funcionário atrapalhado em "Errado Pra Cachorro" (Who's Minding the Store?), o feioso professor universitário em "O professor aloprado" (The Nutty Professor) ou a multi caracterização de personagens em "Uma Família Fuleira" (The Family Jewels). Algumas de suas cenas também fazem parte da memória afetiva do público em todo o mundo: o datilógrafo da máquina de escrever imaginária, a dezena de cachorros sendo levados para passear ou o atendente de hotel que encontra com o próprio artista. Em 2013, teve uma participação no filme brasileiro "Até que a Sorte nos Separe 2'', com Leandro Hassum, onde Jerry Lewis fazia o papel de camareiro.

Jerry Lewis morreu na manhã do dia 20 de agosto de 2017 em sua casa em Las Vegas, aos 91 anos, devido a uma doença cardíaca em estágio terminal. Durante sua carreira, ganhou várias premiações , incluindo as do American Comedy Awards, The Golden Camera, Los Angeles Film Critics Association e do Festival de Venice e o Governors Award da Academia de Artes e Ciências Televisivas.

Selecionamos 5 de seus filmes mais marcantes disponíveis no e-commerce brasileiro com a opção de dublagem para o português – uma ótima chance de relembrar o humor do artista e apresentar seu trabalho às novas gerações. Confira:

1. Bancando a Ama-Seca (DVD) – Compre a partir de R$29,90.







2. Errado Pra Cachorro (DVD) – Compre a partir de R$31,90.







3. A Canoa Furou (DVD) – Compre a partir de R$31,90.







4. Rabo de Foguete (DVD) – Compre a partir de R$31,90.







5. Uma Família Fuleira (DVD) – Compre a partir de R$31,90.







BÔNUS: Dean and Me: A Love Story [Edição Inglês], por Jerry Lewis e James Kaplan – Kindle (a partir de R$48,94), Capa Comum (a partir de R$85,71) e Capa dura (a partir de R$146,50).







O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.