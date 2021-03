Príncipe Harry encomenda flores para o túmulo de Lady Di. Entenda por quê.

Flores, cartões, mensagens no Instagram, etc. Os filhos da Lady Di homenagearam a mãe de diversas formas neste Dia das Mães, celebrado no último domingo no Reino Unido.

No último domingo, 14, foi celebrado o Dia das Mães no Reino Unido e os membros da Família Real prestaram suas homenagens. O Príncipe Harry providenciou que flores fossem colocadas no túmulo da princesa Diana, localizado em Northamptonshire.

Após a saída oficial da Família Real, Harry e Meghan Markle estão morando com o filho na Califórnia. Eles esperam voltar ao Reino Unido para a inauguração da estátua da mãe, agendada para julho deste ano. Harry tinha 12 anos quando sua mãe morreu em 1997. Seu irmão, o príncipe William, tinha 15.

O Príncipe William também celebrou a data prestando uma homenagem à mãe falecida. Seus três filhos, Príncipe George, Princesa Charlotte e o Príncipe Louis customizaram cartões para a avó. “Quaisquer que sejam suas circunstâncias, estamos pensando em você neste Dia das Mães”, dizia um post na conta do Instagram do Palácio de Kensington.

"Querida vovó Diana, feliz dia das mães. Eu te amo muito e penso em você sempre. Mandando muito amor", George escreveu em seu cartão. "Estou pensando em você no dia das mães. Eu te amo muito. Papai está sentindo sua falta. Muito amor”, dizia o cartão de Charlotte.

A conta @theroyalfamily, que repercute o que acontece com a Rainha Elizabeth II e com os membros sêniores da Família Real, divulgou uma foto direto do álbum de família.

A cena de cumplicidade da Rainha e a Rainha-Mãe, Isabel Bowes-Lyon, foi postada acompanhada de uma legenda dedicada a todas as mães.

A mensagem na legenda foi dedicada a todas as mães: “Para todas as mães em todos os lugares, desejamos a vocês um Dia das Mães muito especial”.

Dia das Mães no Reino Unido muda a data de comemoração a cada ano porque está ligado à Páscoa. Sempre cai no quarto domingo durante o período da Quaresma, quando as pessoas normalmente desistem de certos alimentos ou hábitos ruins nos dias que antecedem a Páscoa.

No Brasil, nós celebramos na mesma data que os norte-americanos: no segundo domingo de maio.