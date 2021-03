Edgard Scandurra: 40 anos de mod’n’roll

Edgard Scandurra começou a desenvolver a conhecida técnica de “guitarrista canhoto que não inverte as cordas” ainda muito pequeno, no violão do irmão. Mas é a partir do início dos anos 1980, com o primeiro cachê, que ele conta sua carreira. O músico começa hoje a celebrar com “40 Anos de Lado B”, série de lives em seu canal do YouTube.

O projeto inclui, é claro, o Ira!, nascido em 1981, mas reflete bastante a reputação de músico talentoso (foi eleito diversas vezes como o melhor guitarrista do Brasil) e versátil, que colabora com diversos projetos fora do rock, sobretudo após a pausa brusca que a banda deu em 2007 (leia mais abaixo).

Entre todos esses projetos que vão aparecer na live, o ponto em comum é justamente ser pouco comercial, simbolizado pelo Lado B dos discos de vinil, tradicionalmente reservados a experimentações e composições “diferentonas”.

“Sempre tive uma relação muito grande com a música mais alternativa. Nunca estive em banda ou projeto extremamente popular. Embora o Ira! tenha feito muito sucesso, acho que sempre teve uma conexão maior com a música não tão comercial”, explica Scandurra. Nos primórdios do Ira!, ele também assumiu a guitarra nas bandas Cabine C e Smack e surpreendeu como baterista por dois anos na banda As Mercenárias.

Com o passar do tempo, o jovem punk que se inspirava no mod rock do The Who e do The Jam na sonoridade e no visual de terninhos ajustados, acabou enriquecendo as próprias referências ao participar de projetos tão diversos.

As lives refletem isso e contam também sobre voos solos, como o despretensioso álbum instrumental “Jogo das Semelhanças”, gravado todo no celular de Scandurra em meio à pandemia.

Apesar de lidar com plataformas digitais para divulgar seu trabalho, o guitarrista mantém o processo de compor álbuns – e não singles, como ficou comum. “Penso em uma ordem, como se contasse uma história: introdução, um pico, talvez algo mais calmo depois, sob influência de discos como ‘Sgt Peppers’, dos Beates, e ‘Tommy’ e ‘Quadrophenia’ do The Who”, conta. Uma arte quase perdida resgatada nessas lives.

Abraços e brigas com o Ira!

Subúrbio era o nome da primeira banda de Edgard Scandurra, interrompida pelo serviço militar. Convocado, o guitarrista assumiu o posto de rádio operador, enquanto os outros integrantes foram estudar fora de São Paulo e se dispersaram. Enquanto ainda estava no quartel, reencontrou Marcos Valadão, o Nasi, amigo de colégio, e o Ira! nasceu.

“Para o primeiro show do Ira!, consegui dispensa do serviço militar. Era punk até no visual, por causa do cabelo raspado”, lembra o músico.

A estreia, no meio de 1981, teve uma série de shows: no pub Vila Maria (“era perto do Shopping Ibirapuera, cabiam umas 30 pessoas, entupia de gente”), outro, na unidade da PUC na Consolação e ainda no Vitória Pub, na Rua Augusta, abrindo para a Gang 90. “O baterista do Ira! era o mesmo da Gang 90, o saudoso Victor Leite. Com os contatos que ele tinha lá, puseram a gente para abrir”, conta.

Fábio Scattone e Charles Gavin, que mais tarde foi para o Titãs, passaram pela bateria, enquanto o baixo contou com Dino e Adilson Fajardo.

A formação mais longeva, com o baterista André Jung (que foi do Titãs entre 1982 e 1984) e o baixista Ricardo Gaspa, gravou, em março de 1985, o primeiro LP, “Mudança de Comportamento”.

O quarteto tem 11 álbuns de estúdio, mais trabalhos ao vivo em que se destacam o “Acústico MTV” (2004), que rendeu projeção além da cena do rock paulista. Em 2007, tempos depois do lançamento de “Invisível DJ”, Nasi e Scandurra romperam, após uma série de brigas. O vocalista deixou a banda e o trio restante decidiu encerrar as atividades. Esse período foi barra pesada: Nasi não poupava críticas e provocações públicas aos ex-companheiros, em especial a Scandurra.

Seis anos depois, Nasi soube que a escola de Lucas, filho de Scandurra, estava organizando um festival beneficente. Ligou para oferecer ajuda e, finalmente, buscar reconciliação. “Um monte de pedidos de desculpas foram disparados ali. E foi importante ouvir”, conta Scandurra.

O show de reencontro da dupla reacendeu o desejo de voltar. “Eu sempre fiquei pensando que a banda acabou de um jeito feio. Tínhamos um público tão legal e a gente merecia ter um retorno para que, se tivesse que acabar mesmo, fosse de um jeito menos explosivo.” O primeiro disco do Ira! em 13 anos foi lançado em 2020, com Johnny Boy no baixo e Evaristo Pádua na bateria.

Após a reaproximação com Nasi, Scandurra comemora o fato de ter colocado um ponto final nessa briga lendária, mas ainda espera que haja entendimento também com Jung e Gaspa. “O ponto final verdadeiro seria se todos os integrantes fizessem as pazes. Não digo de a gente tocar novamente, com a formação clássica, mas se entender. Acho que vamos chegar lá ainda”, aposta.

Scandurra e Nasi em show acústico no ano passado / Leco Viana/TheNews2/Folhapress

Lado B – Live a live

Os shows online começam nesta segunda-feira (15) e vão até 19/4, sempre às 21h, em https://bit.ly/2OMLYF3. Abaixo, Scandurra comenta cada um:

• “Jogo das Semelhanças” (15/3). “Esse álbum é uma coleção de músicas muito intuitivas. E na live deve acontecer isso também, sair uma sonoridade diferente da que eu compus”

• “EST”, com Silvia Tape (22/3): “Gravamos o álbum em 2015 e fizemos poucos shows. Acho que, por isso, tem um ar de novidade nesse projeto. Silvia é a única convidada das lives”

• “Amigos Invisíveis” (29/3): “É o meu primeiro disco solo, de 1989. Muito importante na minha carreira, toquei todos os instrumentos. Eu e o público temos muito carinho. Acabou virando um clássico.”

• “Benzina” (5/4). ““Projeto que existe desde a metade dos anos 1990. Sou fascinado por música eletrônica. É um desafio para um guitarrista, já que a guitarra costuma preencher todos os espaços vazios da música, com solos, com acordes”

• “A Curva da Cintura”. (12/4). “É um disco gravado na África, com Arnaldo Antunes e [o músico do Mali] Toumani Diabaté. Fizemos poucos shows no Brasil. Completa 10 anos agora”.

• “Ira!” (19/4). “No espírito Lado B, quero mostrar as músicas menos populares da banda”