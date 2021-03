5 livros para entender o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco

Há exatos três anos, em 14 de março de 2018, a vereadora Marielle Franco foi morta a tiros na região central do Rio de Janeiro. O motorista dela, Anderson Pedro Gomes, também foi assassinado. Era filiada ao Partido Socialismo e Liberdade, elegeu-se vereadora do Rio de Janeiro para a Legislatura 2017-2020, durante a eleição municipal de 2016, com a quinta maior votação. Marielle era socióloga e ativista de direitos humanospelaa luta feminista e das liberdades. Deixou uma filha e era casada com Mônica Benício.

Como vereadora integrava a comissão que investigou os abusos das Forças Armadas e da Polícia durante a intervenção federal na área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Marielle foi morta com pelo menos quatro tiros na cabeça dentro do carro no bairro do Estácio, na Região Central, quando voltava de um evento na Lapa. Três anos depois, o crime ainda não foi solucionado, mas a ativista virou símbolo de resistência social.

Selecionamos 5 obras que ajudam a entender a importância da ativista e os motivos de seu assassinato. Confira:

1. Mataram Marielle: como o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes escancarou o submundo do crime carioca, por Chico Otavio e Vera Araújo – Compre a partir de R$29,90.

2. UPP – A redução da favela em três letras: uma análise da política de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, por Marielle Franco – Compre a partir de R$129,90.

3. Um girassol nos teus cabelos: poemas para Marielle Franco, por vários autores – Compre a partir de R$25,00.

4. Rio sem lei: Como o Rio de Janeiro se transformou num estado sob o domínio de organizações criminosas, da barbárie e da corrupção política, por Hudson Corrêa e Diana Brito – Compre a partir de R$25,90.

5. Sobre lutas e lágrimas: uma biografia de 2018, o ano em que o Brasil flertou com o apocalipse, por Mário Magalhães – Compre a partir de R$37,90.

BÔNUS: Placa De Rua Marielle Franco Rio De Janeiro Brasil 33×20 Cm – Compre a partir de R$29,00.

