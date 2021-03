Posicionamento de Harry e Meghan relembra fala de Lady Di em icônica entrevista

Especialistas em Família Real britânica encontraram mais um ponto em comum entre a postura de Harry e Meghan Markle ao renunciar os direitos e deveres como membros reais com Lady Di. Em 1995, a Princesa de Gales deu uma entrevista reveladora ao programa Panorama, da BBC.

"Porque faço as coisas de maneira diferente, porque não sigo um livro de regras, porque conduzo com o coração, não com a cabeça, e embora isso me coloque em apuros no meu trabalho, eu entendo isso. Mas alguém tem que sair por aí, amar as pessoas e mostrar isso”, disse Diana. A Princesa de Gales disse ainda que a Coroa a via como uma “ameaça de algum tipo”.

Leia mais:

Tudo começou com a postagem da cineasta norte-americana Ava Duvernay em sua conta no Twitter. Ela postou um trecho da entrevista e escreveu: “É a força que causa confusão e medo”, se referindo à postura de Diana repetida por seu filho Harry.

“It’s the strength that causes the confusion and the fear.” pic.twitter.com/M0JLKogYgc — Ava DuVernay (@ava) March 8, 2021

Ao longo da entrevista, Lady Di parece obstinada em mostrar de que forma exatamente ela incomodava a Coroa. "Acho que todas as mulheres fortes da história tiveram que trilhar um caminho semelhante e acho que é a força que causa a confusão e o medo. Por que ela é forte? De onde ela tirou isso? De onde ela está levando? Onde ela vai usar?" ela diz. "Por que o público ainda a apoia?”, finaliza.

Foto: Reprodução Instagram @kensingtonroyal

Harry e Meghan deram uma entrevista polêmica à apresentadora Oprah Winfrey que foi ao ar no último domingo, 7 de março.

Nela, o Príncipe disse "Acho que ela ficaria muito brava com a forma como isso aconteceu e muito triste, mas no final das contas, tudo que ela sempre quis é que fôssemos felizes". O Duque de Sussex acrescentou que sem o dinheiro que lhe foi deixado pela Princesa Diana, eles "não teriam sido capazes de fazer isso", se referindo a terem deixado a realeza. "Acho que ela previu isso. Certamente senti sua presença durante todo esse processo”, disse.

O casal parou de receber financiamento da Coroa no instante que decidiu deixar Londres, no primeiro semestre do ano passado. Na época, o que foi divulgado pelo Palácio de Buckingham é que a situação ainda não era definitiva.

Ambos perderam também o pessoal de segurança. Em fevereiro deste ano, quando a notícia da entrevista dos dois à Oprah veio à tona, a Coroa emitiu um comunicado informando a saída definitiva do casal da família.