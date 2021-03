5 obras do poeta Castro Alves que lutou contra a escravidão e pelos ideais republicanos

Poucas pessoas se dão conta, mas Castro Alves, um dos mais importantes poetas românticos da história do Brasil, viveu apenas 24 anos. Nascido na Bahia em 14 de março de 1847, morreu de tuberculose em 6 de julho de 1871. Ainda assim, em sua curta carreira, escreveu os primeiros versos aos 16 anos de idade, produziu clássicos como Espumas Flutuantes, Hinos do Equador, Os Escravos, A Cachoeira de Paulo Afonso e Gonzaga que o alçaram à posição de maior entre seus contemporâneos.

Seus versos lhe valeram epítetos como "poeta dos escravos" e "poeta republicano" por Machado de Assis, descrições de ser "poeta nacional, se não mais, nacionalista, poeta social, humano e humanitário" por Joaquim Nabuco e de ser "o maior poeta brasileiro, lírico e épico", por Afrânio Peixoto.

Além de expressar em seus poemas que era contra a escravidão, fundou uma sociedade abolicionista ao lado de Rui Barbosa e outros pensadores da época. Teve fase de intensa produção literária e a do seu apostolado por duas grandes causas: uma, a da abolição da escravatura; outra, a república, aspirações políticas que só seriam implantadas no fim do século 19.

Selecionamos 5 obras do poeta para relembrar a data e celebrar suas poesias e ideais. Confira:

1. O Navio Negreiro – Compre a partir de R$20,89.





2. Espumas Flutuantes – Compre a partir de R$28,49.





3. Os escravos – Compre a partir de R$13,36.





4. Vozes D'África – Compre a partir de R$45,50.





5. Teatro Completo – Compre a partir de R$20,00.







