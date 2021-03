5 obras do físico Stephen Hawking para aprender porque a terra NÃO é plana

Em 14 de março de 2018 morreu, aos 76 anos, o físico britânico Stephen Hawking. Um dos cientistas mais conhecidos no mundo, Hawking foi um exemplo de determinação ao seguir com suas pesquisas mesmo com paralisia causada pela esclerose lateral amiotrófica. Em 2014, a história de sua vida foi contada no filme A Teoria de Tudo, vencedor de um Oscar.

Seu livro mais famoso, "Uma breve história do tempo", lançado originalmente em 1988, vendeu mais de 10 milhões de exemplares em todo o mundo e ficou 237 semanas na lista de mais vendidos do Sunday Times. Com ilustrações criativas e texto lúcido e bem-humorado, Hawking desvenda desde os mistérios da física de partículas até a dinâmica que movimenta centenas de milhões de galáxias por todo o universo.

Selecionamos 5 livros que mostram a importância do físico no desenvolvimento dessa ciência e na própria divulgação dos conceitos científicos. Confira:

1. Uma Breve História do Tempo – Compre a partir de R$32,90.







2. Buracos Negros – Compre a partir de R$14,90.







3. O Universo numa Casca de Noz – Compre a partir de R$39,88.







4. Breves respostas para grandes questões – Compre a partir de R$28,80.







5. George e o Segredo do Universo – Compre a partir de R$189,00.







