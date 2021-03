‘Them’ é série de terror do Amazon Prime que estreia em abril. Assista ao trailer!

A primeira temporada é ambientada nos Estados Unidos da década de 1950 e retrata um capítulo importante da história norte-americana conhecido como a Grande Migração Afro-americana

Uma família negra se muda para Los Angeles e passa a viver em um bairro composto de famílias brancas. Na sequencia, uma série de acontecimentos assustadores passam a fazer parte do dia a dia dos quatro integrantes. Mas não se sabe se o que está acontecendo está no plano real ou no sobrenatural. A nova série de terror do Amazon Prime Video promete mexer com a sua cabeça e a estreia está agendada para abril. Confira o trailer.

A primeira temporada é ambientada nos Estados Unidos, na década de 1950, e retrata um capítulo importante da história norte-americana conhecido como a Grande Migração Afro-americana. A Black Migration foi o movimento de migração interna que levou mais de 6 milhões de afro-americanos do sul, rural, ao Nordeste, Centro-Oeste e Oeste urbanos. Essa migração ocorreu entre 1916 e 1970.

Essa migração dentro do país foi causada principalmente pelas más condições econômicas, bem como pela segregação racial e discriminação prevalentes nos estados do sul, onde leis racistas foram mantidas.

‘Them’ é estrelado por Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Alison Pill, Shahadi Wright Joseph, Melody Hurd e Ryan Kwanten. A série foi criada por Little Marvin, que também atua como produtor executivo ao lado de Lena Waithe, Miri Yoon e Roy Lee da Vertigo Entertainment, David Matthews e Don Kurt. Them é uma coprodução da Sony Pictures Television e Amazon Studios.