O presente caro e sentimental que Meghan dará à filha

Esperando o segundo filho, Meghan Markle e o Príncipe Harry já divulgaram o sexo do bebê.

Será uma menina! Longe do Palácio de Buckingham, o casal real pôde falar abertamente sobre a gravidez. Durante a entrevista dos dois à apresentadora Oprah Winfrey, o assunto também foi pauta. De acordo com a Hello Magazine, na época em que ela estrelava Suits, a ex-atriz deu a si mesma um luxuoso relógio Cartier Tank Française. Isso aconteceu quando descobriu que a série havia sido renovada para uma terceira temporada.

Leia mais:

Em 2015, em entrevista à revista ela disse: “Eu sempre quis ter um relógio da Cartier. Quando eu descobri que ‘Suits’ iria para a terceira temporada, eu comprei a versão de duas cores”. “Eu gravei ‘De M.M Para M.M’ e pretendo dar para minha filha um dia”, completou Meghan. O relógio, que tem valor estimado de £ 4.800 euros (cerca de R$ 31 mil).

Foto: Reprodução Instagram @kensingtonroyal

Foi na entrevista à Oprah que o casal revelou o sexo da criança que esperam. Depois que Oprah perguntou sobre o sexo do bebê, Meghan olhou para o marido, acenou com a cabeça e disse a ele: "Pode dizer a ela”. "Não, vá em frente", disse Harry, enquanto sua esposa insistia, "Não, não.". "É uma menina!", disse Harry disse com orgulho, jogando os braços no ar e exclamando, "Sim!".

Assim como Archie, ela não será princesa

Por conta de uma regra da monarquia britânica instituída pelo Rei Jorge V, pai da Rainha Elizabeth, a bebê também não receberá o título de princesa. Somente se o Príncipe Charles for rei Archie e a nova bebê real serão príncipe e princesa respectivamente.

Essa regra foi estabelecida há mais de 100 anos e foi um dos pontos polêmicos da entrevista. Meghan se disse surpresa ao saber que, em segredo, os membros da Família Real estavam tentando mudar essa norma. O objetivo, segundo ela, era não dar a possibilidade a Archie de ser príncipe.

Reprodução/YouTube

“Enquanto eu estava grávida nós (ela e Harry) tivemos uma conversa sobre ele não ter segurança, já que não iria receber um título”, disse ela. Meghan afirma que, enquanto estava esperando Archie, a Família Real discutiu uma forma de privar Archie do título permanentemente. Na mesma época, ela relata "preocupações e conversas sobre o quão escura sua pele pode ser quando ele nascer".

Sobre racismo na Família Real

Em sua primeira aparição pública após a entrevista de Meghan e Harry ir ao ar nos Estados Unidos e no Reino Unido, o Duque de Cambridge falou sobre o assunto. Nesta quinta-feira, 11, ele e Kate Middleton foram assunto no canal de televisão britânico Sky News e disse “Não somos uma família racista”.

O repórter Richard Palmer divulgou no seu Twitter o momento no qual ele questiona o Príncipe William se ele já haveria falado com Harry após a veiculação da entrevista no domingo passado, 7, e ele responde: “Não. Ainda não falei com ele, mas falarei”.