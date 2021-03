5 filmes de terror no Amazon Prime Video imperdíveis

Slasher, terror, suspense ou thriller: qual o gênero de arrepiar você gosta mais?

‘Deixe-me entrar’ (2010)

Um garoto solitário de 12 anos chamado Owen é alvo de bullying na escola. Quando um novo vizinho se muda para a cidade, Owen finalmente encontra uma amiga verdadeira em Abby. A nova amizade lhe dá forças para enfrentar o bullying. Porém, Abby esconde um segredo terrível.

‘Babadoock’ (2014)

Uma viúva e ainda atormentada pela morte violenta do marido, tenta lidar com o medo de monstros que aterroriza seu único filho e enfrenta dificuldades em amar o garoto. Após encontrar um misterioso livro, o menino começa a agir irracionalmente para o desespero de sua mãe. Mas logo ela percebe que realmente há uma sinistra presença na casa e ao redor deles.

‘Rua Cloverfield, 10’ (2016)

Uma jovem acorda presa em um porão subterrâneo e teme ser vítima de um sequestro. Um homem explica que salvou a sua vida e que estão vivendo em um bunker em um mundo apocalíptico, mas não sabendo se pode confiar nele, ela tenta se libertar o quanto antes.

‘Suspiria’ (2018)

Uma bailarina americana vai para uma prestigiada escola de ballet, em Berlim. No mesmo dia de sua chegada, uma colega desaparece misteriosamente. Fazendo progressos e sendo destaque na escola, a bailarina acaba fazendo amizade com outra dançarina que compartilha com ela suas suspeitas sobre o que acontece na escola.



‘Dia dos Mortos’ (1985)

Em um mundo pós apocalíptico, os mortos-vivos dominam e apenas um pequeno número de humanos consegue resistir. Os sobreviventes se refugiam em um abrigo militar subterrâneo, mas a situação está cada vez mais crítica. Uma das últimas esperanças pode estar nas pesquisas feitas por um cientistas, mas a tensão e o desespero entre os humanos crescem cada vez mais.

