‘The Witcher’ confirma dois novos atores para a segunda temporada

Dois novos atores se juntam ao elenco da segunda temporada de 'The Witcher', com estreia prevista para setembro de 2021. Outros personagens dos contos do polonês Andrzej Sapkowski devem integrar a trama.

Com a estreia da segunda temporada prevista para setembro deste ano, ‘The Witcher’ está correndo contra o tempo para terminar as gravações. A série protagonizada por Henry Cavill escalou dois novos atores para viverem generais do exército nilfgaardiano.

Os generais Hake e Gerhen serão vividos por Jo Mariott e Darius James respectivamente. Na primeira temporada, o único nilfgaardiano a ganhar algum destaque foi o comandante Cahir Mawr Dyffryn aep Ceallach, vivido por Eamon Farren. Ele atacou Cintra e foi encarregado de capturar a princesa Cirilla após a batalha, tendo chegado bem próximo de conseguir, antes que ela se encontrasse com Geralt de Rivia, como estava previsto no destino de ambos.

A informação foi divulgada em primeira mão pelo site especializado Redanian Intelligence. A Netflix ainda não confirmou a informação e pode ser que o papel dado a Darius James mude.

Outro site especializado, o Comicbook.com, informou que a produção da segunda temporada está bem avançada. A maior revelação da trama até agora continua sendo a presença de outro personagem: Nivellen. Ele é um homem amaldiçoado com uma forma fera com quem Geralt de Rívia se depara em sua trajetória, um dos personagens mais admirado pelos fãs da saga.

Nivellen será interpretado pelo ator Kristofer Hivju, o Tormund Giantsbane de ‘Game of Thrones’. Outro personagem que já foi confirmado na nova temporada é Dijkstra, mas ainda não há nenhum ator confirmado pelo papel. Dijkstra aparecerá em apenas três episódios e é o chefe da inteligência do rei.

É a vez delas!

Dois novos personagens femininos fortes prometem dar fôlego à trama. Francesca, a mulher mais bonita do mundo, também é outro personagem que chegará na segunda temporada. Ela é alta, inteligente, poderosa e uma mãe bastante protetora. Seu filho, Coen, é um jovem guerreiro que usa suas habilidades com a espada para treinar os aprendizes.

Vanessa-Marie é uma mulher que possui quase 100 anos e que na verdade é um demônio. Ela perambula pela terra fazendo acordos e realizando os desejos mais sombrios das pessoas.

Mais sobre a série

A primeira temporada de ‘The Witcher’ estreou em dezembro de 2019 na Netflix. A produção foi gravada no leste europeu, tendo como a maioria dos seus cenários a Polônia. A trama é uma adaptação dos contos do polonês Andrzej Sapkowski, que também gerou uma lucrativa franquia de games. Henry Cavill é Geralt de Rívia, um bruxo caçador solitário de monstros em busca de recompensas.