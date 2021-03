Príncipe William após entrevista de Meghan: “Não somos uma família racista”

Os dois falaram sobre o período que passaram como membros da Família Real britânica e relataram racismo e restrição de liberdade.

Em sua primeira aparição pública após a entrevista de Meghan e Harry ir ao ar nos Estados Unidos e no Reino Unido, o Duque de Cambridge falou sobre o assunto. Nesta quinta-feira, 11, ele e Kate Middleton foram assunto no canal de televisão britânico Sky News e disse “Não somos uma família racista”.

Prince William says he hasn’t spoken to his brother yet but will do and they are “very much not a racist family”. pic.twitter.com/3j0AulDDOB — Richard Palmer (@RoyalReporter) March 11, 2021

O repórter Richard Palmer divulgou no seu Twitter o momento no qual ele questiona o Príncipe William se ele já haveria falado com Harry após a veiculação da entrevista no domingo passado, 7, e ele responde: “Não. Ainda não falei com ele, mas falarei”.

A entrevista de Meghan Markle e do Príncipe Harry à apresentadora Oprah Winfrey caiu como uma “bomba”. Os dois falaram sobre o período que passaram como membros da Família Real britânica e sobre polêmicas que envolveram a família.

Leia mais:

A grande estrela da entrevista foi Meghan, que relatou vários acontecimentos. Ela falou sobre a falta de liberdade de expressão e, inclusive, liberdade de ir e vir. Uma das revelações mais polêmicas foi o fato de ter sido silenciada pelo pessoal de relações públicas da Coroa.

Em 4 meses, Meghan Markle disse só ter saído de casa por 2 vezes. Ela disse que seus assessores não a permitiam sair de casa. Segundo eles, a mídia estava saturada de notícias dela. Ela admitiu que foi o período que mais se sentiu sozinha. Meghan foi aconselhada a “ficar calada” por um assessor real.

A Duquesa de Sussex se disse que ficou chocada ao saber da notícia de que Archie não seria príncipe. Na época da gravidez, ela ficou preocupada porque ele não teria proteção especial da Coroa. Archie não tem direito ao título de acordo com as regras da monarquia britânica instituída pelo Rei Jorge V, pai da Rainha Elizabeth, há mais de 100 anos.

“Enquanto eu estava grávida nós (ela e Harry) tivemos uma conversa sobre ele não ter segurança, já que não iria receber um título”, disse ela. Pelas regras, somente quando Charles se tornasse Rei poderia dar ao neto o título de príncipe. Mas Meghan afirma que, enquanto estava esperando Archie, a Família Real discutiu uma forma de privar Archie do título permanentemente. Na mesma época, ela relata "preocupações e conversas sobre o quão escura sua pele pode ser quando ele nascer".

Na terça, 9, o Palácio de Buckingham emitiu um comunicado oficial informando que as alegações feitas pelo casal serão tratadas em particular.

Foto: Reprodução The Sun

“Toda a família fica triste ao saber de como os últimos anos foram desafiadores para Harry e Meghan. As questões levantadas, em particular a de cunho racial, são preocupantes. Embora algumas lembranças possam variar, elas são levadas muito a sério e serão tratadas pela família em particular. Harry, Meghan e Archie serão sempre membros da família muito queridos”, especifica o comunicado.

De acordo com o tabloide britânico The Sun, fontes próximas ao Palácio garantiram que os membros sêniores da Família Real estão envolvidos para resolver a situação. Príncipe Charles, Rainha Elizabeth e Príncipe William estão empenhados em diminuir os impactos após a entrevista. As mesmas fontes alegaram que havia um clima de “intensa tristeza” pelo que foi dito por Harry e Meghan.