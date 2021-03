Miguel Bernardeau, ‘Guzmán’ de ‘Élite’, compartilha nova foto e causa furor nas redes sociais

O ator espanhol Miguel Bernardeau, 24 anos, compartilhou nesta quarta-feira (10) uma nova foto e arrancou elogios dos fãs.

No Instagram, o jovem apareceu tirando um auto-retrato e utilizado uma mascara negra, juntamente com um look Hugo Boss.

Miguel ficou mais conhecido internacionalmente por interpretar ‘Guzmán Nunier Osuna’ na série ‘Élite’, produção da Netflix.

Rapidamente, o registro do espanhol repercutiu nas redes sociais. Confira a publicação (feita na função Stories):

Reprodução/Instagram

‘Rio’ de ‘La Casa de Papel’

Outro famoso espanhol, p ator Miguel Herrán também acumulou um grande número de fãs e também de seguidores em suas redes sociais.

O jovem, famoso pelo personagem ‘Rio’ de ‘La Casa de Papel’, já conta com quase 14 milhões de seguidores no Instagram.

E recentemente ele movimentou as redes com uma nova foto, com uma foto sem camisa, mostrando o antes e depois.

A postagem já conta com quase 2 milhões de curtidas e milhares de comentários na plataforma. Confira a publicação:

LEIA TAMBÉM: