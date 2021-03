Grey’s Anatomy | 17x7: Episódios retornam nesta quinta-feira; confira todos os detalhes

Aos que não aguentavam mais esperar, sim, a 17ª temporada de Grey’s Anatomy está de volta e será exibida hoje (11), porém somente nos Estados Unidos, para aqueles que têm acesso ao canal da ABC.

Além da trama, que será contada através de um episódio crossover com a série Station 19, os fãs terão a oportunidade de acompanhar agora o futuro da produção americana.

Sobre a questão apontada anteriormente, aos que não sabem, há rumores de que talvez esta seja a última temporada de Grey’s Anatomy, porém não há nada confirmado. Ainda sobre este tema, Ellen Pompeo, protagonista da série, concedeu uma entrevista no último dia 28 de fevereiro, contando que é uma decisão ainda em andamento.

O que se sabe atualmente sobre a nova temporada da produção médica é que o número de episódios será reduzido, com apenas 16 exibições devido a atual pandemia de coronavírus, garantindo assim não só a saúde de todo o elenco, mas de toda a equipe.

E o que se sabe sobre o rumo que a 17ª temporada deve tomar? Resumão!

Até o momento não foram revelados muitos detalhes sobre o futuro de Grey’s Anatomy. O que sabe até agora é que:

Patrick Dempsey (Derek Shepherd) continuará aparecendo na trama. A informação foi confirmada em uma entrevista pela showrunner, Krista Vernoff. A produtora não revelou detalhes sobre T.R. Knight (George O’Malley);

(Derek Shepherd) continuará aparecendo na trama. A informação foi confirmada em uma entrevista pela showrunner, Krista Vernoff. A produtora não revelou detalhes sobre (George O’Malley); No episódio 17×7, a trama revelará o que de fato acontecerá com DeLuca (Giacomo Gianniotti) e sua irmã, Carina (Stefania Spampinato), que estão atrás da mulher responsável pelo tráfico humano;

(Giacomo Gianniotti) e sua irmã, (Stefania Spampinato), que estão atrás da mulher responsável pelo tráfico humano; Os fãs poderão saber se Meredith terá algum tipo de evolução em seu quadro médico ou se continuará em estado grave devido à Covid-19;

Owen (Kevin McKidd) e Teddy (Kim Raver) não devem ter evoluções e possivelmente continuarão brigados, sem nenhum retorno previsto do casal;

Por último, um ponto bastante importante: o público possivelmente terá indícios se Jo (Camilla Luddington) de fato trocará de especialidade e como isso talvez impacte ou não sua amizade Levi (Jake Borelli).

Onde assistir a 17ª temporada no Brasil?

Importante! Os episódios da 17ª temporada já estão sendo exibidos no Brasil pela Sony e o 17×7 chegará em duas semanas, no dia 23 de março, às 21h. Vale ressaltar que as exibições são semanais, semelhante ao que é feito nos Estados Unidos e que podem conferí-las aqueles que têm acesso ao canal e a esta grade de programação.

E para quem está se questionando, ainda não há nenhuma previsão de que a nova season chegue aos streamings como Amazon Prime Video e Netflix.

Embora este não seja o desejo dos fãs, caso Grey’s Anatomy de fato se encerre em sua 17ª temporada, uma alternativa de produção médica que está em alta é a série New Amsterdam, disponível na plataforma Globoplay, que conta a história de um médico que tem a tarefa de conduzir e melhorar o hospital mais antigo da América.

Sobre esta produção, que é da National Broadcasting Company (NBC), é o típico caso em que tudo pode dar errado, mas será que é de fato o que a trama reserva?

Quer saber mais sobre tudo que rola em New Amsterdam e com o médico Max Goodwin (Ryan Eggold)? Assista abaixo ao trailer divulgado no YouTube.

