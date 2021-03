Divulgado trailer legendado de ‘Alice e Peter - Onde nascem os sonhos’. Assista aqui!

O roteiro é uma versão sombria da história que mescla esses dois personagens da literatura e do cinema mundial.

“Essa é a história não contada de um irmão e uma irmã unidos pela aventura”. Esta é uma das frases mais marcantes do filme ‘Alice e Peter – Onde nascem os sonhos’. Trata-se da pré-sequência da história de Alice, do País das Maravilhas, e Peter Pan para o cinema.

O novo filme traz David Oyelowo e Angelina no papel de pais de Alice e Peter. A trama é uma pré-sequencia dos universos dos personagens Alice e Peter Pan. O roteiro é uma versão sombria da história que mescla esses dois personagens da literatura e do cinema mundial.

Alice é interpretada por Keira Chansa e Peter Pan por Jordan A. Nash. Com pais que incentivam as aventuras e a conexão com a natureza, as duas crianças vão começar uma jornada rumo a suas histórias pessoais.

"Cada criança tem uma fada nascida só para elas. A Tinker nasceu para você", diz Rose (Angelina Jolie) à jovem Alice no início do trailer. Os detalhes icônicos das duas histórias foram captados pelos fãs dos dois personagens.

Foto: Divulgação

O ator David Oyelowo publicou no Instagram: “Agradeço à minha amiga Angelina Jolie por se juntar a mim nesta jornada. Estou orgulhoso de ter produzido este filme”.

A história

O roteiro, assinado por Marissa Goodhill, se passa no final do século 19 e aborda temas como perda e luto a partir de uma perspectiva adolescente. Jack (David Oyelowo) e Rose (Angelina Jolie) são pais que vivem em uma propriedade verdejante fora de Londres. Eles lutam para manter o estilo de vida da família, com cozinheiros e babás. A fonte de ingressos vem do trabalho de James, que fabrica miniaturas de navios.

Foto: Divulgação

Seus filhos são um tanto indisciplinados. David (Reece Yates) é o estudioso, aceito em uma escola de prestígio. Peter (Jordan A. Nash) é o aventureiro, sempre brincando na floresta com sua imaginação. Alice (Keira Chansa) é o meio termo, ansiosa para se juntar às aventuras de seus irmãos, mas também querendo explorar seu próprio mundo de faz de conta.

O filme tem data de estreia no Brasil em abril.