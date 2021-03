‘Convenção das Bruxas’ chega para aluguel nos streamings no Brasil

Disfarçadas de mulheres comuns, elas se unem em um plano diabólico para exterminar as crianças no mundo.

O remake do filme dos anos 90 ‘Convenção das bruxas’ chega a partir de hoje, 11, para aluguel no Brasil através do Google Play e Apple TV. Estrelando Anne Hathaway no papel que foi de Angelica Huston, a refilmagem é uma adaptação do livro ‘As Bruxas, do autor britânico Roald Dahl.

Foto: Divulgação

Um menino órfão que vive com a avó vai passar o final de semana em um hotel. Mas o que eles não sabem é que este hotel vai receber a convenção anual das bruxas. Disfarçadas de mulheres comuns, elas se unem em um plano diabólico para exterminar as crianças no mundo.

Esfaqueamento no set

Em junho de 2019, a revista especializada Variety noticiou que um acidente inusitado no set de filmagens provocou a pausa nas gravações. Uma pessoa da equipe e um conhecido entraram em uma briga que terminou com uma facada no pescoço do funcionário.

O motivo da discussão não foi revelado na época, mas a Warner Bros. suspendeu as filmagens até a conclusão da investigação policial. A hipótese levantada pelas fontes da revista é que os dois eram velhos conhecidos. O agressor foi preso acusado de "ferir intencionalmente" o outro rapaz.



A polêmica

Fãs do filme original não gostaram do remake e houve reação nas redes sociais. Uma característica visual das bruxas chamou a atenção e virou alvo de críticas. No livro, o autor descreve as personagens como seres que usam luvas porque não têm unhas. Em vez de unhas, elas têm garras finas, como as garras dos gatos.

No filme de 2020, as mãos e os pés das bruxas são representados de maneira diferente: elas não têm todos os dedos. Internautas disseram que a representação relembrava uma má formação congênita, a ectrodactilia. Instituições que reúnem pessoas com essa má formação pediram boicote ao filme e a hashtag ‘#NotAWicth’ viralizou.