8 estreias deste fim de semana nos streamings

Nem só de séries vivem os serviços de streaming! Vasculhar os filmes (sejam de ficção ou documentários) também é uma boa para variar o cardápio de entretenimento já bastante saturado em um ano de quarentena. Separamos as novidades da Amazon Prime Video, Disney+ e Netflix para este fim de semana. Tem romance água com açúcar, drama, ciência, empreendedorismo e, claro, comédia para ver em sessão com toda a família.

“After: Depois da verdade"

O filme continua a saga romântica de Tessa Young (Josephine Langford) e Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin), mocinhos da série best-seller de livros de Anna Todd. Agora, o casal está separado depois que o bad boy apronta das suas e Tessa começa a se aproximar de um colega na editora onde estagia, Trevor (Dylan Sprouse). Chega hoje na Amazon Prime Video.

“Assembled"

Essa estreia da Disney+, disponível a partir de amanhã, é para quem é fã de bastidores. Dividido em episódios, o documentário acompanha a produção dos títulos da Marvel. Na estreia, a mais recente queridinha: “WandaVision”, que apresentou o último episódio semana passada.

“Dia do sim”

Jennifer Garner e Edgar Ramírez interpretam um casal muito restrito com os três filhos. Desafiados pela mais velha, Katie (Jenna Ortega), aceitam realizar todos as vontades do trio por 24 horas, o que inclui escolha de roupas e refeições. A comédia, baseada em livro de Amy Krouse Rosenthal, entra na Netflix amanhã.

“Um dia em Marte “

O planeta vermelho é desvendado nesse documentário da National Geographic que fica disponível amanhã na Disney+. Neste raio-X, fala dos planos fracassados para explorá-lo, além de sua superfície, com formações de gelo e o maior vulcão do sistema solar.

“Enquanto estivermos juntos”

Famoso por seu papel como Archie em “Riverdale”, KJ Apa interpreta o músico Jeremy Camp. Neste filme, baseado em fatos reais, é abordada a relação com sua mulher, Melissa (Britt Robertson), diagnosticada com câncer de ovário pouco antes do casamento. O drama fica disponível na Amazon Prime Video no sábado (13).

“Filhos de Istambul”

Depois do sucesso de “Milagre na Cela 7”, mais um filme turco com potencial para ganhar corações: quando Mehmet, um trabalhador de depósito de recicláveis, acolhe um garoto que morava nas ruas, se lembra dos próprios traumas. Amanhã na Netflix.

‘A Melhor Ideia”

Também da National Geographic, este documentário acompanha cinco jovens que disputam o Global Student Entrepreneur Awards. Cada um mora em um canto diferente do mundo e quer provar que sua proposta é a melhor para a sociedade. Disponível amanhã no Disney+.

“Silenciadas”

No século 17, em plena inquisição espanhola, um grupo de mulheres acusadas de bruxaria no País Basco é condenado à execução. Para adiar a data em que serão levadas à fogueira, convencem seus inquisidores a participar de um Sabbath, reunião típica atribuída às feiticeiras. Estreia de amanhã da Netflix.