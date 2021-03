7 trabalhos musicais com Astor Piazzolla para dançar um tango argentino

Astor Piazzolla completaria 100 anos nesta quinta-feira (11). Nascido em Mar del Plata, na Argentina, no dia 11 de março de 1921, foi, junto com a família, para os Estados Unidos aos 4 anos de idade. Com 8 anos, ganhou o seu primeiro bandoneón. Com 14 anos, teve a honra de conhecer Carlos Gardel e se tornou amigo do mais famoso cantor de tango da história.

O bandoneón é um instrumento aerófono livre com aparência similar à sanfona. Muito popular na Argentina e no Uruguai, é considerado o principal instrumento do tango e, nas mãos do gênio Astor Piazzolla, atravessou fronteiras e revolucionou o ritmo tradicional portenho.

Em 4 de agosto de 1990, Piazzolla sofreu uma hemorragia cerebral em Paris, que o deixou em coma, e morreu em Buenos Aires, pouco menos de dois anos depois, em 4 de julho de 1992, sem recuperar a consciência.

Selecionamos 7 itens, entre CDs e DVDs, para relembrar a grande obra do artista argentino e para você entrar no clima do tango. Confira:

1. Sur [Astor Piazzolla] (CD de áudio) – Compre a partir de R$40,77.

2. Les Années Milans [Astor Piazzolla] (CD de áudio) – Compre a partir de R$46,77.

3. Tango Católico [Astor Piazzolla] (CD de áudio) – Compre a partir de R$31,90.

4. Live in Montreal [Astor Piazzolla] (DVD) – Compre a partir de R$47,00.

5. 20 Greatest Hits [Astor Piazzolla] (CD de áudio) – Compre a partir de R$122,85.

6. A música de Astor Piazzolla [Grupo Libertango] (CD de áudio) – Compre a partir de R$29,90.

7. La Revancha Del Tango [Gotan Project] (CD de áudio) – Compre a partir de R$44,70.



