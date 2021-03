'O Gambito da Rainha’ vai virar musical da Broadway

‘O Gambito da Rainha’ é um romance de Walter Tevis, lançado em 1983, e recentemente adaptado como a minissérie de sucesso da Netflix.

A empresa de entretenimento Level Forward, gigante do entretenimento nos Estados Unidos, adquiriu os direitos da obra para o teatro e história de Beth Harmon. A órfã que se tornou prodígio do xadrez pode se converter em um musical. “É um privilégio para a Level Forward lidere a tarefa de trazer ‘The Queen’s Gambit’ para o palco por meio da amada e duradoura arte do teatro musical”, disse a CEO da Level Forward, Adrienne Becker.

De acordo com informações do site Deadline, a história será contada a partir de um ponto de vista corajoso e novo. A trama vai tratar sobre a fortaleza das mulheres inspiradoras através da personagem Beth Harmon. “A história é um canto de sereia em meio às nossas lutas contemporâneas por gênero e igualdade racial. Estamos ansiosos para levar o projeto adiante”, disse a produtora Julia Dunetz.

Os detalhes sobre o elenco do musical ainda não foram anunciados.

Publicado em 1983, o livro ‘The Queen’s Gambit, de Walter Tevis, que retrata a jornada de Beth Harmon como campeã de xadrez profissional. Através das competições internacionais, Beth sai dos Estados Unidos e é levada à Paris e Moscou. A história narra a luta da garota-prodígio para superar um mundo machista e seus vícios.

Foto: Divulgação Netflix

A adaptação da Netflix, estrelada por Anya Taylor-Joy, recebeu dois Golden Globe Awards. Além de dois Critics ’Choice Awards e se tornou a minissérie com roteiro mais assistida da Netflix, com mais de 62 milhões de espectadores em seu primeiro mês.