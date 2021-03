Grey’s Anatomy: ABC divulga vídeo impactante sobre retorno da 17ª temporada

Mesmo não tendo todos os episódios lançados no Brasil, os fanáticos já estão por dentro de tudo que aconteceu e estão curiosos para saber o que está por vir na 17ª temporada de Grey’s Anatomy.

Atualmente, a produção passa por um hiato e tem retorno confirmado para amanhã (11), porém neste momento, somente nos Estados Unidos.

E para deixar os fãs da série médica ainda mais animados e curiosos, a ABC divulgou hoje (10) no perfil oficial de Grey’s Anatomy do Instagram, um teaser com algumas cenas do que acontecerá. Assista abaixo.

