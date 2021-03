Dos à Deux. Companhia franco-brasileira tem retrospectiva online

Com o aumento das medidas de restrição contra a pandemia de covid-19, é necessário buscar alternativas de entretenimento que nos mantenham em segurança e, ao mesmo tempo, “alimentados” de arte. Nesta semana, uma das opções, é a mostra online “Dos à Deux – A Singularidade de uma Trajetória”, retrospectiva da companhia franco-brasileira de teatro gestual.

A programação fica no YouTube até o fim de semana. A cada dia, uma nova apresentação gratuita. Hoje, às 20h, é a vez de “Saudade em Terras d’Água”, de 2005. Amanhã, também às 20h, será exibida “Fragmentos do Desejo”, originalmente de 2009. Completam a agenda, “Ausência”, na sexta, às 20h, “Irmãos de Sangue”, no sábado, às 18h, e “Gritos”, no domingo, às 18h.

As filmagens que estão sendo apresentadas agora foram feitas no dia da estreia de cada um dos espetáculos da Cia. Dos à Deux. A mostra fica em cartaz no YouTube (https://bit.ly/3kXlvkc).

Um dos destaques da retrospectiva é “Ausência”, de 2012, espetáculo protagonizado pelo ator Luis Melo que, pode, de alguma maneira, ser um paralelo para o momento em que vivemos.

No texto, ele é um personagem isolado no último andar de um arranha-céu. A cidade em que vive está devastada em o que parece ser um apocalipse radioativo. O protagonista não tem água ou energia elétrica e vive com a companhia de um peixe, tentando controlar a invasão de ratos. Como o ar está contaminado, ele precisa usar máscara até para abrir a janela.

Após exibição de cada espetáculo, no mesmo canal, os diretores vão conversar ao vivo com artistas que participaram da criação das obras. Além de Luis Melo, foram convidados a marionetista, cenógrafa e artista plástica russa Natacha Belova e o músico português Fernando Mota.