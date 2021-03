Cláudia Raia mostra rebolado ao lado da filha em coreografia babado do TikTok

De maiô, a atriz Claudia Raia e a filha fizeram uma nova coreografia babado do TikTok nesta terça-feira (9).

A musa de 54 anos divertiu os fãs ao publicar vídeo, por meio da popular plataforma, dançando com Sophia Raia.

"Me jogando com a minha coreografa preferida, Sophia Raia", escreveu na postagem compartilhada no Instagram.

Rapidamente, elas receberam milhares de curtidas e comentários. “Tô presa nesse vídeo”, escreveu a atriz Bruna Marquezine.

E também foram várias as reações dos fãs: “vocês tão demais”, “maravilhosas” e “vc é inspiração para todas as mulheres brasileiras. Sou sua fã”. Confira postagem:

