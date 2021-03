Banksy vai doar renda de leilão ao NHS

A obra “Game Changer”, do artista britânico Banksy, vai à leilão em 23 de março, pela casa Christie’s, com renda revertida ao NHS, o serviço nacional de saúde britânico. A expectativa é de que o quadro seja arrematado por 3 milhões de libras (o equivalente a mais de R$ 24 milhões).

Produzida durante a primeira onda do novo coronavírus, a obra foi doada em maio do ano passado ao Hospital Universitário de Southampton, no sul da Inglaterra. O quadro foi avaliado preliminarmente entre 2,5 e 3,5 milhões de libras.

Na imagem, Banksy representa os profissionais de saúde como super-heróis: um garoto brinca com um boneco de enfermeira, enquanto o Batman e Homem-Aranha, “desmoralizados” diante dos desafios de quem está na linha de frente da pandemia, vão parar na lata de lixo.

A obra já sofreu tentativa de roubo. Dois dias após chegar ao hospital de Southampton, uma pessoa, usando macacão de proteção e com furadeira em punho, foi pega rondando os corredores no andar em que o trabalho de Banksy estava exposto, perto do serviço de emergência.