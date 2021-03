10 indicados ao Grammy para tornar mais eclética sua seleção musical

No próximo domingo, dia 14 de março, acontece a 63ª cerimônia do Grammy Awards, o "Oscar" do mundo musical que premia as melhores gravações, composições e artistas do ano – a elegibilidade é de 1º de setembro de 2019 a 31 de agosto de 2020. Grammy é o diminutivo de Gramophone, nome original do evento quando surgiu no fim dos anos 50 criado pelo Academia de Gravação dos Estados Unidos.

No Brasil, a transmissão do prêmio pode ser vista na TNT, que a exibirá em seu canal na TV por assinatura, por meio de streamings e em sua home do YouTube, como a emissora vem fazendo com as cerimônias deste circuito anual de premiações de cinema.

Selecionamos 10 trabalhos de artistas que concorrem ao prêmio, disponíveis no e-commerce brasileiro, para entrar no clima musical do evento. Confira:

1. Thank U Next [Ariana Grande] (CD de áudio) – Compre a partir de R$30,90.







2. When We All Fall Asleep [Billie Eilish] (CD de áudio) – Compre a partir de R$119,61.







3. Lover [Taylor Swift] (CD de áudio) – Compre a partir de R$98,48.







4. Free Spirit [Khalid] (Disco de Vinil) – Compre a partir de R$238,64.







5. Green Ballon [Tank and the Bangas] (Disco de Vinil) – Compre a partir de R$248,71.







6. Patty Griffin [Disco de Vinil] – Compre a partir de R$202,17.







7. Social Cues [Cage The Elephant] (Disco de Vinil) – Compre a partir de R$224,85.







8. Father Of The Bride [Vampire Weekend] (Disco de Vinil) – Compre a partir de R$215,84.







9. My Finest Work Yet [Andrew Bird] (Disco de Vinil) – Compre a partir de R$194,05.







10. amo [Bring Me The Horizon] (Disco de Vinil) – Compre a partir de R$275,77.







*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.