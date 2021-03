Smart Speaker com Alexa está mais barata nesta semana do consumidor

Amazon Echo é a principal caixa de som inteligente com Alexa da fabricante e também a mais popular do mercado com mais de 40% das vendas do setor. O modelo que dá nome à linha está em sua quarta geração e pode ser encontrado por ao menos R$569,05 na Amazon, em preço promocional, durante a semana do consumidor.

A integração entre os smart speakers e outros aparelhos inteligentes permitem ao usuário executar e programar uma série de tarefas apenas por comandos de voz. As caixas inteligentes podem ajudar nas tarefas domésticas, ajustar a temperatura do ambiente, controlar outros aparelhos inteligentes, controlar smartphones, pesquisar na internet e gerenciar agendas.

Novo Echo (4ª Geração): Com som premium, hub de casa inteligente e Alexa Cor Preta – De: R$749,00 em oferta por R$569,05 à vista no cartão de crédito ou boleto (5% off) ou R$ 599,00 em até 12x de R$ 49,99 sem juros.

