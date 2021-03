Rainha responde a Meghan e Harry e diz que os assuntos “serão tratados em particular”

A Rainha Elizabeth II finalmente respondeu à entrevista de Harry e Meghan que foi ao ar no último final de semana nos Estados Unidos. O comunicado oficial foi divulgado hoje, 9, pelo Palácio de Buckingham e informa que as alegações feitas pelo casal serão tratadas pela família em particular.

“Toda a família fica triste ao saber de como os últimos anos foram desafiadores para Harry e Meghan. As questões levantadas, em particular a de cunho racial, são preocupantes. Embora algumas lembranças possam variar, elas são levadas muito a sério e serão tratadas pela família em particular. Harry, Meghan e Archie serão sempre membros da família muito queridos”, especifica o comunicado.

Foto: Reprodução The Sun

De acordo com o tabloide britânico The Sun, fontes próximas ao Palácio garantiram que os membros sêniores da Família Real (Príncipe Charles, Rainha Elizabeth e Príncipe William) estão envolvidos pessoalmente para resolver a crise de imagem gerada após a entrevista. As mesmas fontes alegaram que havia um clima de “intensa tristeza” no palácio pelo que foi dito por Harry e Meghan.