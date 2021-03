Live-action de ‘Meninas Superpoderosas’ define suas protagonistas

As três protagonistas do live-action das ‘Meninas Superpoderosas’ foram definidas pela CW: serão as atrizes Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault. A série foi anunciada pelo canal pela primeira vez em agosto do ano passado e é baseada na série de desenho animado do Cartoon Network, criada por Craig McCracken.

A nova trama traz as três jovens com 20 e poucos anos como heroínas ressentidas por terem perdido a infância na luta contra o crime. Bennet será Florzinha, Camerson será Lindinha e Perrault será Docinho.

As atrizes Chloe Bennet e Dove Cameron já trabalharam anteriormente na série ‘Agentes da S.H.I.E.L.D’, onde são inimigas. Yana Perrault postou na sua conta do Instagram sobre a notícia divulgada pela Variety e escreveu: “É um sonho inacreditável. Ainda processando”.

Outra novidade relacionada ao episódio piloto da série é que será dirigido por Maggie Kiley, conhecida por seu trabalho em ‘Riverdale’ e ‘O Mundo Sombrio de Sabrina’. A CW ainda não divulgou a data de lançamento do live-action.