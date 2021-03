Billie Eilish assume sua própria narrativa em documentário

R.J. Cutler e Billie Eilish foram cúmplices à frente e atrás das câmeras durante a filmagem de “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” (ou “o mundo está um pouco embaçado, em tradução livre).

O documentário, de mais de duas horas, expõe as raízes familiares e musicais da popular cantora norte-americana, de apenas 19 anos. Mostra também sua ascensão à fama, em meio a transformações emocionais e processos difíceis, que pouquíssimos sabem. O filme teve a rodagem finalizada em fevereiro de 2020, “antes de o mundo ir por água abaixo”, diz Eilish.

O Metro conversou com o cineasta R.J. Cutler e com a cantora sobre esse material, que contém parte das gravações de seu álbum de estreia, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, com o qual fez história no Emmy do ano passado: foi a primeira mulher a conquistar todos os prêmios das categorias principais. No total, levou cinco gramofones para casa.

“A fórmula é confiança. Você precisa confiar nas pessoas para que elas confiem em você. Você precisa entender que confiança não é algo que acontece apenas uma vez. É como qualquer relacionamento. Quando você está em uma relação, você precisa entender que, fundamentalmente, a história pertence a eles, não a você. Esta é a fórmula”, explicou Cutler.

O diretor acrescentou: “A história é sobre uma jovem mulher de coração maravilhoso que se torna famosa, algo muito complicado. Muitas vezes as pessoas esperam que um documentário seja uma página do Wikipedia com fotos. O mundo está cheio de informação, mas não há nada disponível sobre o coração de uma jovem mulher, uma artista extraordinária, uma criança prodígio, tentando se destacar”.

Junto com sua família, Billie mostrou momentos íntimos que a inspiraram como artista. “Eu não senti que ninguém estivesse querendo fazer com que eu me desse mal, ou me obrigar a fazer qualquer coisa que não fosse genuína. Mas sim, foi assustador”, disse.

Contrariando a fórmula de Cutler, ela contou que se abrir não é coisa tão simples. “Eu não confio em ninguém. Então foi difícil para mim dizer: ‘Sim, claro, esta pessoa pode cuidar disso’. Mas, no fim, estou muito feliz que funcionou bem desse jeito”, contou.

Billie lidou com fragilidades para que o projeto tivesse o máximo de autenticidade. “É importante contar a história como é. Eu tive de me despir de muitas das minhas inseguranças sobre minha vida pessoal e dizer: quer saber, isso tudo torna o filme belíssimo”, concluiu.