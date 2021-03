Quem não quer ser Marla Grayson? ‘Eu me Importo’ é suspense cômico mais visto das últimas duas semanas.

Linda, com looks incríveis e rica. Marla Grayson é a personagem principal do filme ‘Eu me Importo’, que ficou por duas semanas nos Top 10 da Netflix no Brasil. Mas, afinal, de que se trata essa trama que envolve crime, corrupção e ação?

Rosamund Pike, atriz que ficou conhecida pelo seu papel em ‘Garota Exemplar’, volta às telonas mais experiente e mais fatal. A atriz, que foi indicada ao Globo de Ouro na categoria Melhor Atriz de Filme pelo seu papel na produção, vive Marla Grayson: uma golpista que faz de idosos suas vítimas.

Mas tudo muda quando ela se mete com a idosa errada. Violência, atentado, mentiras e muitas reviravoltas guiam a trama. “Foi inacreditável. Porque eu estava tão para baixo com este projeto e fui pega de surpresa por ele. Para ser honesta, isso tornou tudo ainda mais mágico.” disse Rosamund.

A Netflix comprou ‘Eu me importo’ por cerca de US$ 10 milhões e com os direitos de reprodução selecionados para alguns países, como Estados Unidos, Alemanha, América Latina, África do Sul, Oriente Médio e Índia. Em outros países o filme foi comprado pelo Amazon Prime Video.

No Rotten Tomatoes, site norte-americano que agrega críticas para produções de cinema e TV, o filme conseguiu uma aprovação de 81% e uma média ponderada de 7,1, numa escala que vai até 10. O filme ganhou ainda o selo Certified Fresh, que certifica que o longa foi aprovado pela grade maioria dos críticos que usam a plataforma.