Príncipe Charles parou de atender as ligações do filho. Harry confessa ter ficado “decepcionado” com o pai

O Príncipe Harry contou, em entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, que sofreu retaliação do pai, Príncipe Charles, após anunciar seu desejo de deixar seu posto como membro da Família Real britânica. Harry disse que o pai deixou de atender as suas ligações enquanto ele esteve no Canadá, durante o ano passado.

Pai e filho já voltaram a se falar, mas Harry disse que ficou “decepcionado” com o comportamento do pai e disse também que “muitas mágoas ficaram” da situação. Harry justificou a sua saída da Família Real como “falta de apoio e falta de compreensão” por parte da realeza para com o seu filho, Archie, e sua esposa, Meghan Markle.

Ele disse ainda que a situação chegou a um ponto de que ele precisou “resolver o problema com as próprias mãos”, para a sua própria saúde mental. No entanto, Harry reafirmou que sua decisão não surpreendeu a sua avó. Ele disse ter sido respeitado por ela na escolha de se afastar.

Uma fonte próxima ao Palácio de Buckingham revelou ao tablóide britânico The Mirror que o Príncipe Charles e o Príncipe William ficaram profundamente tristes com a saída de Harry como membro oficial.

A entrevista do Duque e da Duquesa de Sussex foi a primeira aparição pública dos dois após a saída definitiva da Família Real britânica, oficializada em fevereiro. O canal norte-americano CBS exibiu a entrevista no último domingo, 7 de março.