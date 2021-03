Meghan disse que houve “preocupação sobre quão escura a pele” de Archie poderia ser. Casal revelou sexo do segundo filho.

“É uma menina!”, disse o Príncipe Harry à apresentadora Oprah Winfrey, em entrevista que foi ao ar no último domingo, 7, na emissora norte-americana CBS. O anúncio oficial da gravidez da Duquesa de Sussex foi feito em 14 de fevereiro e veio acompanhado de uma foto feita pela fotógrafa britânica Misan Harriman, que hoje postou nova foto do ensaio dos dois desejando boas vindas ao Príncipe Harry por entrar no time dos pais de garotas.

Na entrevista, Harry acrescentou que será “incrível” ter um casal, além dos seus dois cães que compõem a família. Oprah perguntou ainda se eles têm planos de terem mais filhos e eles afirmaram que uma família de quatro pessoas era perfeita. O nome do novo bebê real ainda não foi informado, mas ela será a irmã mais nova de Archie Harrison Mountbatten-Windsor, que tem um ano de idade.

Meghan Markle revelou ainda que ficou surpresa ao saber que o seu primogênito não teria o título de príncipe e, consequentemente, não teria direito à proteção especial. “Enquanto eu estava grávida nós (ela e Harry) tivemos uma conversa sobre ele não ter segurança, já que não iria receber um título. E também sobre as preocupações dos outros sobre quão escura a pele dele poderia ser”, disse a Duquesa. A ideia de que Archie “não estaria seguro” deixou Meghan desconfortável, completou.

Quando Archie nasceu, em maio de 2019, o casal optou por não usar nenhum título da família. Archie poderia ser Conde de Dumbarton, um dos títulos subsidiários de Harry, ou Lorde Archie Mountbatten-Windsor.